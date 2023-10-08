Derin Talu sereserpe merdiven pozlarıyla olay oldu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü sanatçı Defne Samyeli'nin Eren Talu'yla evliliğinden Deren ve Derin Talu adında iki kızı var. Kısa süre önce 20 yaşına giren Defne Samyeli kızı Derin Talu'nun pozları sık sık gündem oluyor.

Küçük yaşlardan itibaren adından söz ettiren Derin Talu son olarak bir teknenin merdivenlerine sere serpe uzandı.

Siyah minicik eteği ve derin yırtmacıyla cesur pozlara imza atan Derin Talu hayranlarını mest etti.

Sık sık annesinin genç olması üzerinden yorumlara maruz kalan Talu'ya "Annenden daha yaşlı görünüyorsun", "Çok abartı pozlar", "Çok seksisin" yorumları geldi.