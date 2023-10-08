Derin Talu sereserpe merdiven pozlarıyla olay oldu

Son dönemde 20'li yaşlarda gibi görünen ve Çinli araştırmacıların ilgisini çeken Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu küçük yaşından beri pozlarıyla gündeme geliyor. Genç kadın son olarak minicik eteği ve yırtmacıyla cesur pozlara imza attı.

Derin Talu sereserpe merdiven pozlarıyla olay oldu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü sanatçı Defne Samyeli'nin Eren Talu'yla evliliğinden Deren ve Derin Talu adında iki kızı var. Kısa süre önce 20 yaşına giren Defne Samyeli kızı Derin Talu'nun pozları sık sık gündem oluyor.

640xauto-1-001.webp

Küçük yaşlardan itibaren adından söz ettiren Derin Talu son olarak bir teknenin merdivenlerine sere serpe uzandı.

ekran-goruntusu-2023-10-08-162644.png

Siyah minicik eteği ve derin yırtmacıyla cesur pozlara imza atan Derin Talu hayranlarını mest etti.

Sık sık annesinin genç olması üzerinden yorumlara maruz kalan Talu'ya "Annenden daha yaşlı görünüyorsun", "Çok abartı pozlar", "Çok seksisin" yorumları geldi.

Öne Çıkanlar
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Son Haberler
12,5 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı Gündem
12,5 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı
Anadolu Efes Bodrum'da hata yapmadı. Ligde ikide iki yaptı Spor
Anadolu Efes Bodrum'da hata yapmadı. Ligde ikide iki yaptı
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti Sağlık
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
Edirne'de TEM kenarındaki ormanda yangın Gündem
Edirne'de TEM kenarındaki ormanda yangın
Ünlü isim Karabey rolünü oynayacak. Saplantı dizisine bir büyük isim daha geliyor Magazin
Ünlü isim Karabey rolünü oynayacak. Saplantı dizisine bir büyük isim daha geliyor
Çekmeköy'de arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü Gündem
Çekmeköy'de arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Beşiktaş'ta şok sakatlık. Acı içinde sahayı terk etti. Spor
Beşiktaş'ta şok sakatlık. Acı içinde sahayı terk etti.