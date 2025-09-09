Derin Talu'nun havalimanı paylaşımı olay oldu

Kaynak: Haber Merkezi

Fenomen isim Derin Talu sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yine gündem oldu. Talu havalimanına bikini ile geldi.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, havalimanında çektiği video ile sosyal medyada gündem oldu.

derinn.jpg

Tatilden dönerken İstanbul Havalimanı’na bikini üstü ve pareo ile gelen Talu, “Üstümü değiştirmeyi unuttum” sözleriyle dikkat çekti.

derintalufoto1.jpg

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan teknede bikinili pozlarDefne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan teknede bikinili pozlar

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren genç isim, bu kez de havalimanındaki kıyafetiyle konuşuldu.

Talu, tatil dönüşünde çektiği videoda, “Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında bu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum. Üstümde bikini ve pareo var. Üstümü arıyorlar” ifadelerini kullandı.

derintalufotosu.jpg

Derin Talu’dan tepki çeken ‘fakir sevgili’ yanıtı!Derin Talu’dan tepki çeken ‘fakir sevgili’ yanıtı!

derintalu.jpg

Talu’nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken, takipçilerden çok sayıda yorum geldi. Kimi kullanıcılar genç ismin cesur tarzını överken, kimi de eleştirilerini dile getirdi.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan bikinili pozlarDefne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan bikinili pozlar

