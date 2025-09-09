Derin Talu'nun havalimanı paylaşımı olay oldu

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, havalimanında çektiği video ile sosyal medyada gündem oldu.

Tatilden dönerken İstanbul Havalimanı’na bikini üstü ve pareo ile gelen Talu, “Üstümü değiştirmeyi unuttum” sözleriyle dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren genç isim, bu kez de havalimanındaki kıyafetiyle konuşuldu.

Talu, tatil dönüşünde çektiği videoda, “Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında bu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum. Üstümde bikini ve pareo var. Üstümü arıyorlar” ifadelerini kullandı.

Talu’nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken, takipçilerden çok sayıda yorum geldi. Kimi kullanıcılar genç ismin cesur tarzını överken, kimi de eleştirilerini dile getirdi.

