Derince'de 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Derince'de 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, açık olan pencereden dışarı çıkan bir çocuk, sinekliğin yerinden çıkması sonucu 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak Şafak Sitesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki C.T. isimli çocuk, evlerinin penceresine çıktı ve sinekliğe yaslandı. Ancak sineklik yerinden çıkınca çocuk, zemine düşerek ağır yaralandı.

Aile, durumu fark edince hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hızla olay yerine ulaşarak çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Daha sonra ise çocuk, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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