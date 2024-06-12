Derince'deki TMO silolarındaki patlama davası başladı. İhmalleri tanıklar anlattı

Kaynak: DHA
Derince'deki TMO silolarındaki patlama davası başladı. İhmalleri tanıklar anlattı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında 7 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili olarak Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan 6 sanığın davası başladı. Sanıklar beraatlerini talep ederken, duruşmada dinlenen tanıklar ise ihmalleri anlattı.

Patlamanın nedeni: Kaynak kıvılcımlarından çıkan yangın

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, bilirkişi raporuna göre patlamanın nedeni 6. kattaki kaynak işlemlerinden sıçrayan kıvılcımların 5. katta yangın başlatması olarak gösterildi. İlk patlamanın titreşimi ile havalanan tozun asansörden gelen alevle tutuşarak ikinci patlamaya neden olduğu belirtildi. Patlamalar sonucunda binada ciddi hasar meydana geldi.

Sanıklar hakkında ağır suçlamalar

İddianamede TMO Kocaeli Başmüdürü K.D., müdür yardımcısı K.Ö., şef vekili B.B., taşeron firma sahibi O.T., mühendis A.S. ve taşeron firma yetkilisi İ.Ç. asli ve tali kusurlu olarak değerlendirildi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İhmal iddiaları ve savunmalar

Duruşmada dinlenen taşeron firma sahibi O.T., iş güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığını savunarak, TMO'yu defalarca uyardığını belirtti. Şef vekili B.B., tesisteki toz temizliği sorumluluğunun kendisinde olmadığını ifade ederek, gerekli tadilatların yapılmadığını dile getirdi. Müdür yardımcısı K.Ö. ise bilirkişi raporunu eleştirerek, bakım ve temizlik sorumluluğunun kendisine ait olmadığını savundu.

Mağdurlar ve tanıklar ihmalleri anlattı

Patlamada annesini kaybeden Ali Eren Dayıoğlu, tesiste sigara içildiğini ve toz olduğunu belirtirken, diğer tanıklar da yangın söndürme sistemlerinin yetersizliğinden ve ihmallerden bahsetti. Temizlik personeli, sık sık küçük çaplı yangınlar çıktığını ve bunları kendi imkanlarıyla söndürdüklerini söyledi.

Duruşma Ertelendi

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan müştekilerin zorla getirilmesine ve tanıkların bir sonraki celse dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

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