Derinliklerdeki sanat! Sualtı müzelerinin büyüleyici dünyası

Denizlerin derinliklerinde, sanat eserleriyle doğal yaşamın buluştuğu eşsiz bir dünya yatıyor: Su altı müzeleri. Hem estetik bir deneyim sunan hem de deniz ekosistemini koruma misyonu taşıyan bu müzeler, dünya genelinde sanatseverlerin ve dalgıçların ilgisini çekti.

Meksika’daki Cancun Su Altı Sanat Müzesi’nden İtalya’daki Baia Su Altı Parkı’na kadar uzanan bu yapılar, sanatın doğayla uyumunu gözler önüne serdi.

Uzmanlar, bu müzelerin sadece turistik cazibe merkezleri olmadığını, aynı zamanda deniz habitatlarının korunmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Meksika’nın Cancun kıyılarında yer alan Cancun Su Altı Sanat Müzesi (MUSA), dünyanın en büyük su altı müzesi unvanını elinde bulunduruyor. İngiliz heykeltıraş Jason deCaires Taylor’ın öncülüğünde, altı farklı sanatçının katkısıyla oluşturulan müzede, 500’den fazla heykel bulunuyor.

Müze, tüplü dalış tutkunlarını mercan resiflerinden uzaklaştırarak doğal ekosistemi koruma hedefiyle tasarlandı. Taylor, The Guardian gazetesine verdiği bir röportajda, “Heykeller, zamanla mercanlar ve deniz canlıları tarafından kolonize edilerek canlı bir resife dönüşüyor. Bu, sanatın doğaya hizmet ettiği bir süreç” dedi.

MUSA’nın derin kısımları tüplü dalışla gezilebilirken, sığ bölgelerdeki galeriler şnorkelle ya da cam tabanlı teknelerle keşfedilebildi.

Müzenin ekolojik başarısı, her yıl yüz binlerce turisti çekmesiyle kanıtlandı.

Dr. Sylvia Earle, dünyaca ünlü deniz biyoloğu, bu tür projelerin önemine dikkat çekerek, “Su altı müzeleri, insanları okyanusların korunması gerektiğine dair bilinçlendiriyor. Sanat, bu mesajı güçlü bir şekilde taşıyor” yorumunda bulundu.

BAİA: İTALYA’NIN ATLANTİS’İ

İtalya’nın Napoli Körfezi’nde bulunan Baia Su Altı Parkı, modern sanat eserleri yerine antik bir Roma kentinin kalıntılarını sergiledi.

Volkanik aktiviteler nedeniyle sular altında kalan bu şehir, “İtalya’nın Atlantis’i” olarak anıldı.

Antik Roma döneminde şifalı sıcak su kaynaklarıyla ünlü olan Baia, bugün arkeologlar ve dalgıçlar için bir hazine niteliğinde.

Prof. Dr. John Peter Oleson, Toronto Üniversitesi’nden bir arkeolog, “Baia, su altında korunmuş bir zaman kapsülü. Antik Roma’nın mimarisini ve yaşam tarzını anlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor” dedi.

Baia’da ziyaretçiler, mozaik zeminler, heykeller ve antik villaların kalıntılarını tüplü veya şnorkelli dalışla görebiliyor. Park, sadece tarih meraklılarını değil, su altı fotoğrafçılarını da cezbediyor.

UNESCO’nun kültürel miras listesine aday olan Baia, su altı arkeolojisinin en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edildi.

AVRUPA’NIN İLK SU ALTI MODERN SANAT MÜZESİ: MUSEO ATLÁNTİCO

İspanya’nın Kanarya Adaları’nda bulunan Museo Atlántico, MUSA’dan ilham alarak açıldı.

Jason deCaires Taylor’ın imzasını taşıyan bu müze, yaklaşık 300 heykelden oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Heykeller, çevre ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlara dikkat çekti.

Cambridge Üniversitesi’nden bir deniz ekoloğu Dr. Mark Spalding, “Bu müzeler, deniz yaşamı için yapay resifler oluşturarak biyoçeşitliliği artırıyor. Aynı zamanda sanat yoluyla çevre bilincini güçlendiriyor” dedi.

Museo Atlántico, farklı deneyim seviyelerindeki dalgıçlar için uygun alanlar sunuyor. Sığ bölgelerdeki heykeller, şnorkelle gezilebilirken, derin bölgeler profesyonel dalgıçlar için tasarlanmış. Müze, Kanarya Adaları’nın deniz yaşamını desteklemek amacıyla yerel yönetimlerle iş birliği içinde geliştirildi.