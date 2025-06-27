Derinliklerin sırrı açığa çıkıyor! Sualtı sanatla bilim buluşuyor

İstanbul, sualtı dünyasının sırlarını sanat ve bilimle buluşturan muhteşem bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Türk Balıkadamlar Kulübü tarafından düzenlenen “Denizlerin Görünmeyen Yüzü: Sualtı Fotoğraf Sergisi”, 4-13 Eylül 2025 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi’nin ana sponsorluğunda sanatseverlerle buluştu.

Denizlerin derinliklerinden gelen eşsiz kareler, hem görsel bir şölen sunuyor hem de sualtı ekosistemine dair bilimsel farkındalığı artırdı.

Türk ve yabancı uzmanların katkılarıyla hazırlanan sergi, sualtı fotoğrafçılığının sanatsal ve bilimsel boyutlarını bir araya getirerek ziyaretçileri büyüleyici bir yolculuğa çıkardı.

DENİZLERİN RENKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Serginin en dikkat çekici yönlerinden biri, sualtı fotoğraflarındaki renk bozulmalarını düzelten “Sea-thru” algoritmasıyla çekilmiş görseller.

Dr. Tali Treibitz tarafından geliştirilen bu algoritma, sualtında çekilen fotoğrafları karada çekilmiş gibi net ve canlı hale getirdi. Uzmanlar, “Sualtında kırmızı ışık derinlere ulaşamaz, bu yüzden fotoğraflar genellikle mavi ve yeşilimsi tonlarda görünür. Sea-thru, bu sorunu çözerek denizlerin gerçek renklerini ortaya çıkarıyor” dedi. Algoritma, sualtı görüntülemesinde çığır açarken, biyologlar ve deniz bilimciler için de yeni bir araştırma kapısı araladı.

Örneğin, sualtı canlılarının kamuflaj mekanizmalarını anlamak için bu teknoloji, bilim dünyasında heyecan uyandırdı.

YABANCI UZMANLARDAN ÖVGÜ

Sergiye katılan dünyaca ünlü sualtı görüntüleme uzmanı Dr. Alexander Mustard, etkinliğin önemine vurgu yaptı:

“Türkiye, sualtı fotoğrafçılığı ve deniz bilimi alanında hızla yükseliyor. Bu sergi, hem estetik hem de bilimsel açıdan küresel ölçekte dikkat çekiyor.”

Mustard, özellikle Türk sularında çekilen fotoğrafların biyoçeşitliliği gözler önüne serdiğini belirtiyor. Benzer şekilde, National Geographic fotoğrafçısı Brian Skerry, serginin sualtı ekosistemlerinin korunması için farkındalık oluşturduğunu ifade etti:

“Bu görseller, denizlerin kırılgan güzelliklerini koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor.”

ZİYARETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?

Kadıköy’deki sergi alanında, geniş açılı sualtı fotoğraflarından mikroskobik deniz canlılarının detaylı görüntülerine kadar geniş bir yelpazede eserler sergilendi.

Fotoğrafların her biri, bilimsel bir hikâyeyi sanatsal bir dille anlatıyor. Ziyaretçiler, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle desteklenen interaktif bir deneyimle sualtı dünyasını adeta yaşıyor. Sergi, 19 Nisan 2025’e kadar ücretsiz olarak gezilebilir.