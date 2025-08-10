Derman: Emekliler, kendi ülkesindeki tatil beldelerini bile televizyonda seyrediyor

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Almanya ile Türkiye’deki emekli maaşlarını kıyaslayan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Rize Şube Başkanı Recep Ali Derman, gelir farkının emeklilerin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Derman, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu ülkenin yıllarını alın teriyle geçirmiş, tarlasında, fabrikasında, atölyesinde çalışmış, üretmiş, yetiştirmiş insanlarız. Ancak geldiğimiz noktada emeklilik, bizler için dinlenme dönemi değil, ikinci bir yaşam mücadelesi. Almanya’nın 84 milyon nüfusu ve 21 milyon emeklisi var. Türkiye’nin nüfusu 86 milyon, emekli sayısı ise 16 milyon civarında. Rakamlar benzer olsa da maaşlardaki fark çok büyük. Almanya’da ortalama emekli maaşı bin 500 Euro, bugünün kuruyla 70-71 bin liraya denk geliyor. Türkiye’de en düşük emekli maaşı 16 bin 681 lira, ortalama maaş ise 20 bin lirayı bile bulmuyor.”