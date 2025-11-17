YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Rize Şube Başkanı Recep Ali Derman, 13 Kasım 2025’te Ankara’da gerçekleştirilen TÜED Başkanlar Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Hak arama mücadelesinde 55. yılı geride bırakan dernek, 122 şubenin katılımıyla yapılan toplantıda sosyal güvenlik sistemi ve emekli aylıklarıyla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Başkanlar Kurulu’nda, mevcut ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonucu veremediğine vurgu yapıldı. TÜFE hesaplamalarının emekli maaşlarını iki yönlü olumsuz etkilediği belirtilerek şu noktalara dikkat çekildi:

Aylık hesaplama sistemi, maaşları düşürücü etki yapıyor.

TÜFE oranları, çarşı–pazar fiyatlarıyla uyumsuz olduğu için yapılan zamlar alım gücünü korumada yetersiz kalıyor.

Toplantıda emeklilik hukukunun korunması ve sosyal güvenlik sisteminin sağlam temellere oturtulması gerektiği ifade edildi. Başkanlar Kurulu, emekli aylıklarının intibak kurallarına göre yeniden hesaplanmasını ve emeklilere insanca yaşamaya yetecek gelir sağlanmasını talep etti.

Emekli aylıklarının açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan kurul, çözüm olarak seyyanen zam yapılması için hükümete çağrıda bulundu. TÜED yöneticileri, 2026 yılı bütçesi görüşülürken emeklilerin yaşam maliyetinin göz önünde bulundurulmasını, gerektiği ölçüde kaynak ayrılmasını ve 2000 sonrası emekliler için intibak düzenlemesinin tamamlanmasını istedi. Ayrıca, 2026’nın ilk yarısında yapılacak zamların tek oran üzerinden belirlenmesi ve memur emeklilerine uygulanacak artışın SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine de emsal alınması talep edildi.

Başkanlar Kurulu, alt sınır aylık bağlama sisteminde düzenlemeye gidilmesi ve hiçbir emeklinin asgari ücretin altında maaş almamasının yasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Başkanlar Kurulu şu talepleri kamuoyuna duyurdu:

Mevcut aylık hesaplama sistemi ve artış yöntemi iyileştirilmeli; emekli zamları yıl bazında eşitlenmeli.

Alt sınır aylık bağlama oranı %70’e yükseltilmeli.

Dolaylı vergilerin yol açtığı kaybı telafi etmek için ek ödeme oranı %10’a çıkarılmalı.

Emekliler çalışırken yüksek sağlık primi ödediğinden, katkı paylarından muaf tutulmalı.

Evi olmayan emeklilere önce kira desteği, ardından TOKİ aracılığıyla özel konut projesi sağlanmalı.

Sosyal güvenliğin refah toplumu inşasında temel unsur olduğu unutulmayarak, acilen seyyanen zam yapılmalı.

TÜED Rize Şube Başkanı Recep Ali Derman, alınan kararların emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından hayati önem taşıdığını belirterek, “Devletine ömrü boyunca hizmet etmiş emeklilerimizin haklarının korunması artık ertelenemez bir zorunluluktur” dedi.