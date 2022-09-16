Kimse bilmiyor. Dernek statüsündeki amatör kulüplerle ilgili yeni karar çıktı

Bilindiği üzere dernek statüsünde olan Amatör spor kulüplerimiz, işlemlerini İl Dernekler Müdürlüğü yerine artık Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapacaklardır.

GSİM sitesinde kulüplerimizle ilgili işlemler ve örnek tüzük yayınlanmış olup liki aşağıdadır.

Kulüplerimize önemle duyurulur.

İŞTE GSİM'NİN YAYIMLADIĞI O AÇIKLAMA:

İl dışından transfer olacak sporcuların mevcut ilinden ''muvafakatname ve taahhütname'' onaylatması gerekmektedir.

Serbest kalma koşulları oluşan sporcuların ''İlişkisiz Belgesi'' alabilmeleri için İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne dilekçe vermeleri gerekmektedir.

İstanbul'un 38 İlçesinde Sicil Lisans işlemleri (TESCİL-VİZE) İlçe Müdürlüklerimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

SPORDA CEZASI OLMADIĞINA DAİR BELGE HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

* Cezası yoktur yazısı E-Devlet kapısından alınabilmektedir. (Spor Bilgi Sistemi-Ceza Bilgi Formu kısmından)

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ-ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ



SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ



ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

LİSANS İŞLEMLERİ

Basketbol Lisans İşlemleri Yapacak Sporcular İçin Önemli Duyuru

(Sadece Basketbol İçin)-Yeni Çıkacak Lisans İçin Gereken Belgeler:

Kulüple İlişiğini Gösterir Belge-Basketbol.pdf

Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

(Sadece Basketbol İçin)-Vize (Lisans Yenileme) İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

(Sadece Basketbol İçin)-Transfer İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

Transfer Sözleşmesi-Basketbol.pdf

Muvafakat Belgesi-Basketbol.pdf

Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf

Taahhütname-Ek-8.pdf

Basketbol Geçici Muvafakat.pdf

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Yeni Çıkacak Kulüp Lisansı İçin Gereken Belgeler:

Kulüple İlişiğini Gösteren Belge.docx

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

Yüzme, Yelken, Kano ve Rafting Branşları İçin: Yüzme Bildiğine Dair Beyan.docx

Yeni Çıkacak Ferdi Lisans İçin Gereken Belgeler:

Ferdi Lisans Talep Formu ve Veli İzin Belgesi.docx

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

Vize (Lisans Yenileme) İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

Beyan Formu (18 Yaşından Küçük Sporcular İçin).docx (Basketbol-Voleybol-Buz Hokeyi-Sualtı Sporlarında Sağlık Raporu Geçerli)

Sağlık Beyan Formu (18 Yaşından Büyük Sporcular İçin).docx (Basketbol-Voleybol-Buz Hokeyi-Sualtı Sporlarında Sağlık Raporu Geçerli)

1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

18 Yaşından Küçük Sporcular İçin Veli/Vasi İzin Belgesi

Ücret Alan Federasyonlar İçin Yatırılacak Ücret (Lisans Çıkaracağınız Federasyon Vize İşleminden Ücret Talep Ediyorsa, Ekteki Listeden Ücret Kısmına ve Federasyonun Banka Bilgilerine Bakıp, Dekontu Çıktı Almanız Gerekmektedir.)

Transfer İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

Muvafakat ve Taahhütname.docx (Sporcunun Ayrılacağı Kulüpten Alması Gereken Belge)

Transfer Sözleşmesi.docx (Sporcunun Geçeceği Yeni Kulübün Dolduracağı Belge)

Veli-Vasi İzin Belgesi-Ek-1.pdf

Beyan Formu (18 Yaşından Küçük Sporcular İçin).docx

Sağlık Beyan Formu (18 Yaşından Büyük Sporcular İçin).docx

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

Kulüp - Yabancı Sporcu Lisansı İçin Gerekli Belgeler:

Dilekçe (Kulüp.pdf)

Transfer Sözleşmesi (1).docx

Sağlık Raporu

En Az 1 Yıllık Oturma İzni veya Çalışma İzni

Pasaport Fotokopisi

Veli-Vasi İzin Belgesi-Ek-1.pdf

3 Adet Güncel Vesikalık Fotoğraf

Ferdi - Yabancı Sporcu Lisansı İçin Gerekli Belgeler:

Dilekçe (Ferdi.pdf)

Ferdi Lisans Talep Formu ve Veli İzin Belgesi (2).docx

Taahhütname.pdf

Sağlık Raporu

En Az 1 Yıllık Oturma İzni veya Çalışma İzni

Pasaport Fotokopisi

Veli-Vasi İzin Belgesi-Ek-1.pdf

3 Adet Güncel Vesikalık Fotoğraf

Atletizm, Bedensel Engelliler ve Voleybol Federasyonları Geçici Transfer İçin Gerekli Olan Belge:

Atletizm Geçici Muvafakat.pdf

Bedensel Eng. Geçici Muvafakat.pdf

Voleybol Geçici Muvafakat.pdf

SPOR KULÜBÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliğine göre hazırlanmış tüzük - Örnek Tüzük.docx (2 Nüsha ve asılları olacak şekilde)

2- Amblem

3- Üyelerin adli sicil kaydı (Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Verilmek Üzere)

4- Üyelerin E-Devlet Spor Bilgi Sisteminden alınmış cezası yoktur yazısı

5- Kep adresi

6- Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi.pdf

Örnek Dilekçeler:

YENİ KURULAN KULÜPLER İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE.docx

Dilekçe Örneği TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ.docx

Nakdi Yardım Talebi



Spor Genel Müdürlüğünce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır.



Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.



1. Spor Kulüpleri Nakdi yardım Başvuru Duyurusu İçin TIKLAYINIZ



* Spor Kulüplerine Yardım Üst Yazı.pdf TIKLAYINIZ



2. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ



3. Spor Kulüpleri için NAKDİ YARIM DEĞERLENDİRME FORMU YENİ.docx

4. Vergi borcu yoktur belgesi.

5. Genel Müdürlük Nakdi Yardımı Alanların Doldurması gereken Taahhütname için TIKLAYINIZ (Yardım aldıktan sonra doldurulacak )