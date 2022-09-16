Kimse bilmiyor. Dernek statüsündeki amatör kulüplerle ilgili yeni karar çıktı

Bilindiği üzere dernek statüsünde olan Amatör spor kulüplerimiz, işlemlerini İl Dernekler Müdürlüğü yerine artık Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapacaklardır.
GSİM sitesinde kulüplerimizle ilgili işlemler ve örnek tüzük yayınlanmış olup liki aşağıdadır.
Kulüplerimize önemle duyurulur.
İŞTE GSİM'NİN YAYIMLADIĞI O AÇIKLAMA:
İl dışından transfer olacak sporcuların mevcut ilinden ''muvafakatname ve taahhütname'' onaylatması gerekmektedir.
Serbest kalma koşulları oluşan sporcuların ''İlişkisiz Belgesi'' alabilmeleri için İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne dilekçe vermeleri gerekmektedir.
İstanbul'un 38 İlçesinde Sicil Lisans işlemleri (TESCİL-VİZE) İlçe Müdürlüklerimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
SPORDA CEZASI OLMADIĞINA DAİR BELGE HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
* Cezası yoktur yazısı E-Devlet kapısından alınabilmektedir. (Spor Bilgi Sistemi-Ceza Bilgi Formu kısmından)
SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ-ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ
ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
LİSANS İŞLEMLERİ
Basketbol Lisans İşlemleri Yapacak Sporcular İçin Önemli Duyuru
(Sadece Basketbol İçin)-Yeni Çıkacak Lisans İçin Gereken Belgeler:
Kulüple İlişiğini Gösterir Belge-Basketbol.pdf
Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
(Sadece Basketbol İçin)-Vize (Lisans Yenileme) İşlemleri İçin Gereken Belgeler:
Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
(Sadece Basketbol İçin)-Transfer İşlemleri İçin Gereken Belgeler:
Transfer Sözleşmesi-Basketbol.pdf
Muvafakat Belgesi-Basketbol.pdf
Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf
Taahhütname-Ek-8.pdf
Basketbol Geçici Muvafakat.pdf
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Yeni Çıkacak Kulüp Lisansı İçin Gereken Belgeler:
Kulüple İlişiğini Gösteren Belge.docx
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
Yüzme, Yelken, Kano ve Rafting Branşları İçin: Yüzme Bildiğine Dair Beyan.docx
Yeni Çıkacak Ferdi Lisans İçin Gereken Belgeler:
Ferdi Lisans Talep Formu ve Veli İzin Belgesi.docx
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
Vize (Lisans Yenileme) İşlemleri İçin Gereken Belgeler:
Beyan Formu (18 Yaşından Küçük Sporcular İçin).docx (Basketbol-Voleybol-Buz Hokeyi-Sualtı Sporlarında Sağlık Raporu Geçerli)
Sağlık Beyan Formu (18 Yaşından Büyük Sporcular İçin).docx (Basketbol-Voleybol-Buz Hokeyi-Sualtı Sporlarında Sağlık Raporu Geçerli)
1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
18 Yaşından Küçük Sporcular İçin Veli/Vasi İzin Belgesi
Ücret Alan Federasyonlar İçin Yatırılacak Ücret (Lisans Çıkaracağınız Federasyon Vize İşleminden Ücret Talep Ediyorsa, Ekteki Listeden Ücret Kısmına ve Federasyonun Banka Bilgilerine Bakıp, Dekontu Çıktı Almanız Gerekmektedir.)
Transfer İşlemleri İçin Gereken Belgeler:
Muvafakat ve Taahhütname.docx (Sporcunun Ayrılacağı Kulüpten Alması Gereken Belge)
Transfer Sözleşmesi.docx (Sporcunun Geçeceği Yeni Kulübün Dolduracağı Belge)
Veli-Vasi İzin Belgesi-Ek-1.pdf
Beyan Formu (18 Yaşından Küçük Sporcular İçin).docx
Sağlık Beyan Formu (18 Yaşından Büyük Sporcular İçin).docx
2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
Kulüp - Yabancı Sporcu Lisansı İçin Gerekli Belgeler:
Dilekçe (Kulüp.pdf)
Transfer Sözleşmesi (1).docx
Sağlık Raporu
En Az 1 Yıllık Oturma İzni veya Çalışma İzni
Pasaport Fotokopisi
Veli-Vasi İzin Belgesi-Ek-1.pdf
3 Adet Güncel Vesikalık Fotoğraf
Ferdi - Yabancı Sporcu Lisansı İçin Gerekli Belgeler:
Dilekçe (Ferdi.pdf)
Ferdi Lisans Talep Formu ve Veli İzin Belgesi (2).docx
Taahhütname.pdf
Sağlık Raporu
En Az 1 Yıllık Oturma İzni veya Çalışma İzni
Pasaport Fotokopisi
Veli-Vasi İzin Belgesi-Ek-1.pdf
3 Adet Güncel Vesikalık Fotoğraf
Atletizm, Bedensel Engelliler ve Voleybol Federasyonları Geçici Transfer İçin Gerekli Olan Belge:
Atletizm Geçici Muvafakat.pdf
Bedensel Eng. Geçici Muvafakat.pdf
Voleybol Geçici Muvafakat.pdf
SPOR KULÜBÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1- Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliğine göre hazırlanmış tüzük - Örnek Tüzük.docx (2 Nüsha ve asılları olacak şekilde)
2- Amblem
3- Üyelerin adli sicil kaydı (Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Verilmek Üzere)
4- Üyelerin E-Devlet Spor Bilgi Sisteminden alınmış cezası yoktur yazısı
5- Kep adresi
6- Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi.pdf
Örnek Dilekçeler:
YENİ KURULAN KULÜPLER İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE.docx
Dilekçe Örneği TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ.docx
Nakdi Yardım Talebi
Spor Genel Müdürlüğünce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır.
Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.
1. Spor Kulüpleri Nakdi yardım Başvuru Duyurusu İçin TIKLAYINIZ
* Spor Kulüplerine Yardım Üst Yazı.pdf TIKLAYINIZ
2. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ
3. Spor Kulüpleri için NAKDİ YARIM DEĞERLENDİRME FORMU YENİ.docx
4. Vergi borcu yoktur belgesi.
5. Genel Müdürlük Nakdi Yardımı Alanların Doldurması gereken Taahhütname için TIKLAYINIZ (Yardım aldıktan sonra doldurulacak )
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