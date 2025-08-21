Derrick Rose’a büyük onur! Chicago Bulls efsanesinin forması emekliye ayrılıyor

Chicago Bulls, efsanevi oyun kurucu Derrick Rose’un formasını 24 Ocak 2026’da emekliye ayıracağını açıkladı. Boston Celtics maçı sonrası United Center’da yapılacak özel törenle Rose’un forması salondaki kirişlere asılacak.

BİR DÖNEMİN SEMBOLÜ

Chicago doğumlu olan Rose, Bulls formasıyla 406 maça çıktı. Kariyerinde 19.7 sayı, 6.2 asist ve 3.7 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2011’de 25 sayı ve 7.7 asist ortalamalarıyla NBA MVP’si seçilen Rose, Michael Jordan’dan sonra bir sezonda 2000 sayı ve 600 asist barajını geçen tek Bulls oyuncusu oldu.

BULLS'U YENİDEN ZİRVEYE TAŞIDI

Rose, 2011’de Bulls’u 1998’den sonra ilk kez Doğu Konferansı Finali’ne taşımıştı. Onun sahada olduğu dönemde Bulls, 245 galibiyet - 161 mağlubiyet aldı.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Chicago Bulls Başkanı Jerry Reinsdorf, Rose için yaptığı açıklamada, “Derrick bir dönem Bulls basketbolunun simgesiydi. Forma emekliliği sadece sahadaki başarıyı değil, taraftarlarla kurulan derin bağı da onurlandırır.” ifadelerini kullandı.