Ders kitaplarındaki Andımız sansürlendi! 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' cümlesini sildiler

Metinden "Ne Mutlu Türk’üm diyene" bölümünün silindiği görüldü.

Hayat Bilgisi dersinin 1’inci sınıf 1’inci kitabının girişinde yer alan Andımız'ın metninden son cümlesi olan "Ne Mutlu Türk’üm diyene" ibaresi kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredata ilişkin ders kitaplarını yayımladı. 1.sınıf, 5.sınıf ve 9.sınıf ile okulöncesi için yayımlanan ders kitaplarında bu yıl bir farklılık göze çarptı. Ders başı yapmadan okul girişlerinde okutulan ancak 2013'te kaldırılan Andımız bu kez de sansüre maruz kaldı.

Hayat Bilgisi dersinin 1’inci sınıf 1’inci kitabının girişinde metnin son cümlesi olan "Ne Mutlu Türk’üm diyene" cümlesi silindi. Metin, "Varlığım Türk varlığıma armağan olsun" ifadesiyle bitirilerek eksik verildi.

"Ne Mutlu Türk’üm diyene" ibaresi kitapta yer almadı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'IN İTİRAZI İLE OKUTULMASINA SON VERİLMİŞTİ

1933 - 2013 yılları arasında okul girişlerinde düzenlenen sabah törenlerinde okutulan Andımız 8 Ekim 2013’te yapılan yönetmelik değişikliğiyle yürürlükten kaldırılmıştı. Tepki çeken yönetmelik değişikliğine ilişkin Türk Eğitim-Sen, iptali istemiyle Danıştay'a dava açmıştı. Davada ilk karar 5 yıl sonra 2018 yılında verilmişti.

Danıştay 8. Dairesi'nin, oy çokluğu ile aldığı kararla Andımızın okutulmama kararını iptal etmişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu karar sonrası "Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz" açıklaması geldi. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı da bu karara itiraz etti. Bakanlığın bu itirazı 2021 yılında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlandı ve metnin okutulması yönündeki karar iptal edildi ve Andımız'ın okutulması durduruldu.