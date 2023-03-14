Dertli vatandaş sokak röportajında ateş püskürdü: Teneke koy karşısına tenekeye oy vereceğiz

Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir vatandaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özelleştirme politikalarına isyan etti.

YouTube'de yayın yapan bir kanala konuşan vatandaş "Kim olursa olsun Teneke koy karşısına tenekeye oy vereceğiz. Ülkede satmadık yer kalmadı. Gençlerin, çocuğun çocuğun hakkını sattı. Deliye desen satmaz altın yumurtlayan TELEKOM'u satmaz, TEKEL'i satmaz.

Türkiye Cumhuriyet'inin 100 yıllık birikimlerini babasının malıymış gibi sattı. Sen geldin hazıra kondun sattın... 33 kişiyle AK Partiyi kurdu. Yola çıktığı arkadaşlarını yolda bulduklarına sattı. Hata yapıyor diye hepsi gemiyi terk etti. Bir kendi haklı!" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son Temmuz ayında 17 özelleştirme kararına daha imza atmıştı.

Kamuya ait elektrik santrali, İzmir'de denize sıfır 42 dönüm arazi, çok sayıda imar planı değişikliği; Bodrum'un en pahalı mahallesi Türkbükü'nde 8.1 dönüm arazi 75 milyon liraya satılmıştı.

İşte o özelleştirmeler;

GİRLEVİK II- MERCAN HES 135 MİLYON TL

Elektrik Üretim AŞ’ye ait Girlevik II-Mercan Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının 135.5 milyon lira bedelle Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne verilmesine karar verildi.

TÜRKBÜKÜ’NDE 8.1 DÖNÜM 75 MİLYONA GİTTİ

Maliye Hazinesi’ne ait Türkiye’nin en pahalı evlerinin bulunduğu konumlardan biri olan Bodrum Türkbükü’ndeki 8 bin 185 metrekare yüzölçümlü arazi 73 milyon 661 bin TL’ye Fuat Civelek Turizm’e verildi. Arazinin hemen yanında aşağı yukarı aynı büyüklükteki sitede yaklaşık 40 villa yer alıyor. Bölgedeki villaların en düşük ikinci el satış fiyatı 10 milyon lira. sahibinden.com’da Türkbükü’nde benzer konumdaki 5 dönüm arazi 75 milyona satışa çıkarılmış vaziyette.

ÇEŞME’DE 5.3 DÖNÜM SATILDI

Mülkiyeti Hazine’ye ait İzmir Çeşme’de denize 200 metre mesafede lüks otellerin arasında bulunan 5 bin 356 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, 94 milyon liraya Biroğlu İnşaat’a satılmasına karar verildi.

İZMİR’DE DENİZE SIFIR 42 DÖNÜM ARAZİNİN PLANI DEĞİŞTİ

Devlet Su İşleri’ne (DSİ) kayıtlı, İzmir Gümüldür’de denize sıfır konumda 42 dönümün üzerinde bir araziye yayılan DSİ Sosyal Tesisleri de özelleştirme kapsamında satılmak üzere hazırlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla arazinin imar planı, “Ticaret-Turizm Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, Trafo Alanı, Park Alanı, Otopark ve Yol” olarak değiştirildi.

KARACABEY’DEKİ TÜRK ŞEKER’E AİT ARAZİDE İMAR DEĞİŞTİ

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Bursa Karacabey’deki yaklaşık 9 dönümlük alanın “Ticaret Konut Alanı, Park Alanı ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak imar planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

İNEGÖL’DEKİ TÜRK ŞEKER’E AİT ARAZİDE İMAR DEĞİŞTİ

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları’na kayıtlı Bursa İnegöl’deki yaklaşık 15 dönüm arazinin imar planının “Sanayi Alanı, Trafo Alanı, Park Alanı, Yol ve Otopark” olarak değiştirilmesine” karar verildi.

PALANDÖKEN’DE HAZİNE ARAZİSİNİN İMARI ÖZEL HASTANE İÇİN DEĞİŞTİ

Hazine’ye ait Erzurum Palandöken’deki 15 dönüm arazinin imar planının “Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak değiştirilmesine karar verildi.

BORNOVA’DA PLAN DEĞİŞTİ

Hazine’ye ait İzmir Bornova’daki 2 dönüm arazinin plan değişikliğine yapılan itirazların kısmen kabulüne, imar planında “Gelişme Konut Alanı” (ayrık nizam 5 kat, TAKS 20, KAKS 1.00) şeklinde değişiklik yapılmasına karar verildi.

ÇANKAYA’DA İMAR DEĞİŞTİ

Mülkiyeti Hazine’ye kayıtlı Ankara Çankaya Dikmen’de 16128 ada 12 parsele ilişkin imar planı değişikliği yapılmasına karar verildi.

ÇAYYOLU’NDA 99.8 MİLYONA SATILDI

Ankara Çayyolu’nda Maliye Hazinesi’ne ait 3 bin 234 metrekare taşınmazın 99 milyon 800 bin liraya VBN Grup Ortak Girişim Grubu’na satılmasına karar verildi.

BURSA’DA 19 DÖNÜM 293 MİLYONA GİTTİ

Hazine’ye ait Bursa Nilüfer’Deki 19 döneüm arazi 293 milyon liraya Pro Teknik’e satıldı.

ALANYA’DA HAZİNE ARAZİSİ 30.5 MİLYONA SATILDI

Antalya Alanya’da Hazine’ye ait 1093 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 30.5 milyon liraya İKY Alanya İnşaat’ satıldı.

EDİRNE’DE 13.4 DÖNÜM SÜMER ARAZİSİ

Mülkiyeti Sümer Holding’e ait Edirne’deki 13.4 dönüm taşınmaz 79.1 milyon liraya Özen Metal’e satıldı.

TÜRK ŞEKER ARAZİSİ 51.6 MİLYON TL

Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Edirne’deki 11.2 dönüm taşınmaz 51.6 milyon liraya GND Yönetim’e satıldı.

PALANDÖKEN’DE 22 MİLYON TL

Hazine’ye ait Erzurum Palandöken’deki 5 bin 300 metrekare arazi 22 milyon liraya Fırat Karabıyık’a satıldı.

İSTANBUL’DA 15.6 DÖNÜM HAZİNE ARAZİSİ SATILDI

Hazine’ye ait İstanbul Büyükçekmece’deki 15.6 dönüm arazi 52.5 milyon liraya İsmail Aydoğan’a satıldı.

KIRIKKALE’DE 8 DÖNÜM 35.6 MİLYON

Kırıkkale’de 8 dönüm Hazine arazisi 35.6 milyon liraya Fehmi Turgut’a satıldı.

YALOVA’DA 7.7 DÖNÜM 21.1 MİLYON

Yalova’da Hazine’ye ait 7 bin 746 metrekare arazi, 21.1 milyon liraya Mehmet Ali Aydın’a satıldı.

Öte yandan BOTAŞ’ın da yıllardır gündemde olan yeniden yapılandırılması ile ilgili hususların Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenebilmesi öngören kanun teklifi 2 gün önce (12 Mart) TBMM’ye sunuldu.