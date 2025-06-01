Dervişoğlu: ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye hangi örgüt teslim eder, siz geri zekalı mısınız?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ’da partisinin genişletilmiş il divan toplantısında konuştu. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini değerlendiren Dervişoğlu, iktidarın teröristlere ‘silahı bırakın öyle gelin’ diye seslendiğini belirtti ve “Suriye’nin kuzeyinde ordulaştırılmış PKK’nın uzantısı PYD’nin silahlarını veren ABD ve İsrail’dir. ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye hangi örgüt teslim eder? Siz geri zekalı mısınız?” diye sordu. Dervişoğlu, kendisine saat hediye edilmesinden sonra ise “İktidarın yıkılışının alarmını kuruyorum” dedi.

ÇİFTÇİLERLE BULUŞMA: ERGENE ÇAYI VE KİRLİLİK SORUNU GÜNDEMDEYDİ

Karamehmet Köyü’nde çiftçilerle buluşan Dervişoğlu, Ergene Çayı’ndaki kirliliğin çiftçiler tarafından dile getirildiğini söyledi. Konuya dair TBMM’de yapılan girişimlere rağmen çözüm için somut adım atılmadığını belirten Dervişoğlu, “Bütün milletvekili arkadaşlarım, bu bölgedeki çevre ve hava kirliliğiyle ilgili Meclis’te bir Tekirdağlı gibi mücadele edecektir” dedi.

"FELAKET DOĞA DEĞİL, ERDOĞAN VE AK PARTİ’DİR"

Tarım politikalarını da değerlendiren Dervişoğlu, çiftçinin zarar ettiğini vurgulayarak, “23 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar ama doğru bir stratejik planlama yapmadılar. Türkiye’nin felaketi don, susuzluk, kuraklık değil; Erdoğan ve AK Parti iktidarıdır” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİNİN PATRONU GÜVENDİR”

Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri, ekonomideki temel sorunlardan birinin güvensizlik olduğunu belirtti. “Para bir milletin ekonomisinin bayrağıdır. Para düşerse bayrak da düşer. Türkiye’ye güven kalmamıştır çünkü hukukun üstünlüğü yerine gücün hukuku geçerlidir” diyen Dervişoğlu, hukukun olmadığı bir ülkede özgürlük, refah ve eşitliğin sağlanamayacağını kaydetti.

CHP’Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALARA TEPKİ

CHP’li belediyelere başlatılan soruşturmalara değinen Dervişoğlu, “Bir suç varsa elbette cezalandırılmalıdır ama yargılamanın hukuki olup olmadığı şüpheliyse bu siyaseten fayda sağlamaz. Yaşanan süreç Erdoğan’ın rakiplerini tasfiye etme çabası olarak algılanmaktadır” dedi.

“ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFI DEĞİL, YÜZÜNE KONUŞMAK İSTİYORUM”

Toplantı öncesinde salonda Erdoğan’ın fotoğrafı olduğu bilgisi verilince, “Fotoğrafı sorun değil. Ben onun fotoğrafına değil, yüzüne konuşmak istiyorum” dediğini aktaran Dervişoğlu, “Bugünlerde benimle değil, başkalarıyla konuşmayı tercih ediyor. Kandil’dekilerle, İmralı’daki caniyle konuşuyor. Ama bir gün yüzleşeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİNE ELEŞTİRİ: “BU YOLU ÖCALAN MI DÖŞEYECEK?”

Terörsüz Türkiye isteğini herkesin taşıyabileceğini belirten Dervişoğlu, ancak bu sürecin Öcalan üzerinden yürütülmesine karşı çıktı. “TBMM ve halktan icazet almak varken Öcalan’dan icazet almaya çalışmak akıl dışıdır. Hükümetin bu yaklaşımını anlamakta zorlanıyorum” dedi.

“ŞEHİT ÖĞRETMEN NEŞE ALTEN’İ UNUTURSAK KANIMIZ KURUSUN”

1993 yılında PKK tarafından şehit edilen öğretmen Neşe Alten ve babasının hikâyesini hatırlatan Dervişoğlu, “Terörsüz Türkiye inşa edilecekse ve bunu umutla bekleyenler varsa, bu yaşananları unutanlara yazıklar olsun. Unutursak kanımız kurusun” dedi.

“BU PROJE BOP’TUR, MİLLİ PROJE DEĞİLDİR”

Hükümetin izlediği süreci Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) olarak nitelendiren Dervişoğlu, bu girişimin Türkiye’nin üniter yapısını ve milli bütünlüğünü tehdit ettiğini ifade etti. “Bu projeye karşı Dervişoğlu’nu ve İYİ Parti’yi karşılarında bulacaklar” dedi.

“SİLAHLARI KİM TESLİM EDECEK? GERİ ZEKALI MISINIZ?”

Açılım sürecine dair geçmiş tecrübelerini hatırlatan Dervişoğlu, “TV’lere çıkıp masumane konuşuyorlar. Hedeflerinden vazgeçtiklerine dair hiçbir yanıt yok. Hükümet bunlara ‘Silahı bırak gel’ diyor. ABD’nin verdiği silahları hangi örgüt Türkiye’ye teslim edecek? Bu nasıl bir akıldır?” dedi.

“DÜNYAYI BAŞLARINA YIKMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Terörsüz Türkiye söylemini “adı güzel ama niyeti kötü” olarak tanımlayan Dervişoğlu, “Devletin vatandaşına göstermediği adaletin teröristlere sunulması kabul edilemez. Eğer yönetenler bu kararlılığa sessiz kalırsa, İYİ Parti harekete geçecektir” dedi.

TBMM’DE KURULACAK KOMİSYONA TEPKİ: “NE KONUŞULACAĞI BELLİ DEĞİL”

Meclis’te terör konusunda kurulması planlanan komisyona dair soru işaretlerini dile getiren Dervişoğlu, “Komisyonun ne konuşacağı belli değilken nasıl kurulacağı belirlenemez. Bu örgüt sıradan değil, diasporası olan bir yapıdır. Eğer TBMM’ye Öcalan davet edilirse, Türkiye ne yapacak?” diye sordu.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI HALKI AYAĞA KALDIRACAĞIM”

Anayasa değişikliğiyle ilgili olası girişimlere karşı duran Dervişoğlu, “Erdoğan’ın tek adamlığını tahkim edecek hiçbir çalışmada yer almayacağız. Eğer değişiklik referanduma gitmeden geçirilirse, milleti Türkiye’nin her yerinde bayrak gibi ayağa kaldıracağım” dedi.

“İKTİDARIN YIKILIŞININ ALARMI KURULDU”

Program sonunda hediye edilen saat üzerinden iktidara gönderme yapan Dervişoğlu, “Bu iktidarın yıkılışının alarmını kuruyorum. Namazlık ömürleri kaldı demiştim; şimdi saniyeler geri saymaya başladı” diyerek sözlerini tamamladı.