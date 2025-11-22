İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milleti doğrularda buluşturma iradesinden asla vazgeçmeyeceklerine dikkat çeken Dervişoğlu, 'Adına ister 'merkez' deyin, ister 'merkez sağ' deyin Türk milliyetçiliği, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesidir. Türk milliyetçiliğini merkeze alarak, merkez sağ siyasi hareketi yeniden inşa edeceğiz' dedi.

Dervişoğlu, son dönemde terör sorunu ile ilgili yaşanan gelişmelere de atıfta bulunarak, Terörsüz Türkiye'ye karşı olmadıklarını, karşı oldukları şeyin terörist ile devletin eş görülmesi olduğunu belirtti.

'BİZİM KARŞI OLDUĞUMUZ TERÖRİST İLE DEVLETİN EŞİTLENMESİ'

Dervişoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi,

'Buna yöntemleri itibarıyla karşı çıktığımızda bize diyorlar ki 'Terörsüz Türkiye'ye karşılar.' Terörsüz Türkiye'ye kim karşı çıkar? Bizim karşı olduğumuz terörsüz Türkiye değil, terörsüz Türkiye'yi inşa edecek olan biziz zaten. Bizim karşı olduğumuz terörist ile devletin eşitlenmesi, Gazi Meclis'in onun ayağına götürülmesine kalkışılması ki o Gazi Meclis, hepiniz biliyorsunuz İstiklal Savaşı'nı yapan ve sürdüren, onun zaferle neticelenmesini sağlayan, o büyük muvaffakiyetin üstüne bu büyük Cumhuriyet'i kuran Meclis.'