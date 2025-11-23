İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında kullandığı ifadeler ile ilgili soruya, "Zamanından önce tartışılan birtakım konuların Türkiye'nin gerçek gündemini öteleme riskini de beraberinde getirdiğini dile getiriyorum. Buna çok özen göstermemiz gerekir" diye yanıt verdi.

"ÖYLE BİR CÜMLEM YOK"

" 'Zafer Partisi ve İYİ Parti birlikte yol yürüyecek' yönünde bir açıklamanız oldu. Ümit Özdağ, CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda destekleyeceklerini ifade etti. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz" sorusu yöneltilen Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Benim böyle bir cümlem yok. Her konunun zamanı gelince konuşulmasından yanayım. İttifaklarla alakalı bir konu görüşülecekse, seçim takviminin belirlenmiş olması gerekir. Bir şeyi önceden söyleyince ya da zamanından önce dile getirince, farklı farklı şeylerle uğraşmak durumunda kalıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir cumhurbaşkanı adayı belirlendi ama o adayın akıbetiyle ilgili Türkiye'de yaşananların ne olduğunu hep birlikte görüyoruz."

"ZAMANI GELİNCE BELİRLEYECEĞİZ"

Dervişoğlu, adaylık için zamanı gelince gereken hamleyi yapacaklarını belirterek,

"Dolayısıyla arkadaşın sorusunda ifade ettiği türden bir hüküm cümlesi kurmadım. Türk milletini birleştirmek gibi bir misyonumun olduğunu gittiğim her yerde ifade ediyor ve cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir tavır sergileyeceğimizi de zamanı gelince yetkili kurullarımızda istişare ederek belirleyeceğimiz söylüyorum. Zamanından önce tartışılan birtakım konuların Türkiye'nin gerçek gündemini öteleme riskini de beraberinde getirdiğini dile getiriyorum. Buna çok özen göstermemiz gerekir. Çünkü ileride yapacaklarımızın işaretlerini bugünden verince bazılarının iştahını kabartıyorsunuz. Bu konuda çok hassas davranmak gerekir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’ye bir misyon yüklenmeye çalışıldığını savunan Dervişoğlu, “Bizi dar bir alanda tutmayı hesaplayan bir siyaset mühendisliği tarafı da var işin. Toplumun bütün kesimlerini birleştirerek, müşterek bir akıl inşasına ihtiyaç duyulduğu kanaatini taşıyorum” değerlendirmesini yaptı.

"SİYASİ AHLAK YASASINA İHTİYACI VAR"

Diğer partilere geçen vekiller ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren Dervişoğlu, Türkiye'nin bir siyaset ahlak yasasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

İYİ Parti’deki sandalye sayısının nasıl düştüğü sorusuna Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ne kadar kötü laf söyleyen varsa, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne; Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar kem söz söyleyen varsa, o da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bu bir siyasi ahlak sorunudur. Bu soruna ahlaken bakmak zorunda olduğum için direkt cevap veremem" diyen İYİ Parti Genel Başkanı, "Partimden ayrılan herhangi bir kişiyle alakalı olarak bu zamana kadar olumsuz bir beyanda bulunmadım. Hiç kimseyi de kararından caydırmak için özel bir cümle kurmadım. Siyasi ahlak düzeyinde ele alınması icap eden konuyu, başka bir tarafta kişileri incitecek bir biçimde kullanmak istemiyorum. Ama siyasi ahlak sorununun altını çiziyorum ve Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyaç duyduğunu da bir kere daha tekrarlıyorum. Bunlar şimdi yeniden konuşulmaya başlandı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa değişikliğini ya da erken seçimin şartlarını oluşturmak için milletvekili aritmetiğinde bir takım lehine değişiklikler yapma yolunda çalışmaları var"

"O PARTİLİLERİ UYARDIM"

Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim partimizden milletvekilleri, başka partilere geçerken o partileri uyardım. ‘Bu yapılan yanlış iş, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin değirmenine su taşıyacak, ileride belediye başkanı ve milletvekili transferleriyle sizler de muhatap olacaksınız’ demiştim. Şimdi onun sonuçlarını görüyoruz. Gidene git diyemeyiz. Genel Başkan olmadan önce de bir kısım arkadaş gitmişti. Genel Başkan olduktan sonra da bu gidişler devam etti. Siyaset gidenlerle değil kalanlarla yapılıyor. Giden hiç kimse, benim siyaseten rahatsız olmama vesile olacak bir adım atmış saymasın kendisini. Kendi ikbali, istikbali, hedefi ve beklentisi için bu gidiş gelişler söz konusu olmuştur. Ama dediğim gibi; siyasetin gidenlerle değil, kalanlarla yapılacağı kanaatini taşıyorum.”