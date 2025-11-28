İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan çıkışıyla başlayan yeni 'çözüm süreci'ne değindi.

Dervişoğlu, sürece karşı muhalefetini sürdüreceğinin altını çizerek, diğer siyasi partilere de dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

‘ÖCALAN’I TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EŞİTLEMEK İHANETTİR’

Dervişoğlu, ‘Öcalan'a hürriyetinin verilmesi, onun devletle eşitlenmesini gerektirmeyecek bir şeydir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde her türlü yetki var. Abdullah Öcalan'ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile eşitlemek Türkiye'ye ihanettir’ sözlerini sarf etti.

‘KOMİSYONUN KURULMASINI ÖCALAN İSTEDİ’

Komisyonun kurulmasını Öcalan’ın istediğini belirten Dervişoğlu, ‘Komisyon Abdullah Öcalan'ın talebidir ve işin hazin tarafı odur. Bu komisyonun kurulmasını isteyen Abdullah Öcalan'dır. Bu tartışmaların Türkiye'nin gündemine taşınmasını arzulayan Abdullah Öcalan'dır. Örgütünün siyasi uzantısı olan partinin 1 Ekim 2024'ten itibaren Meclis'te gerçekleştirdiği eylemler bütünün parçalarıdır’ dedi.

Dervişoğlu şunları söyledi:

‘Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davetiyle başlayan bu süreç, kendisini TBMM'ye getiremeyince, Meclis'i onun ayağına götürebilecek bir takım düzenlemeler gerçekleştirildi.

Bu kapsam içerisinde komisyon, bu yolda bir karar almak suretiyle İmralı'daki cani başının ayağına maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni götürmüştür.

Bu sürecin buna benzer adımlarla sürdürüleceğine dair kaygılarımı da ifade etmiştim. Komisyon nasıl kuruldu, süreç nasıl başlatıldı ona bakmak lazım.

BAHÇELİ’YE ‘KURGULAYICI’ GÖNDERMESİ

Hafızalarımızın tazelenmesi lazım; TBMM'nin açılış törenini müteakiben bir siyasi partinin genel başkanının doğrudan doğruya devlet sıralarına giderek el sıkışmasıyla başlayan, ondan sonra Abdullah Öcalan'ın TBMM kürsüsüne davetiyle devam eden, terör örgütünün kendisini feshetmesinden sonra 'umut hakkı'ndan yararlanmasının önünü açacak bir takım taahhütlerle taçlanan bu süreç aslına bakarsanız tüm engelleme gayretlerimize rağmen kurgulayıcıların belirlediği plan üzere yürütülmeye çalışılıyor.

‘YETKİSİZ KOMİSYON BİR TAKIM KARARLAR ALIYOR’

Her ne kadar TBMM'deki sayısal çoğunluklarına güvenerek yaşama geçirdikleri bu süreç kendileri tarafından kabul görmüş olsa dahi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asıl gücünün dayanağı olan Büyük Türk Milleti tarafından kabul göreceği kanaatinde değilim.

O sebeple yetkisiz komisyon bir takım kararlar alıyor. Kendilerine yakışan bir biçimde bazı adımları dizayn ediyorlar. Bu İmralı ziyareti de o dizaynın bir sonucudur.

Ben en başından itibaren siyasi partilere, özellikle muhalefet partilerine çağrıda bulunarak bu komisyonun meşrulaştırılmasına katkı sağlamaktan uzak durmalarını ifade ettim.

Bunun 'terörsüz Türkiye'nin inşasıyla bir alakası yok. Neresinden bakarsanız bakın Abdullah Öcalan'a özgürlüğünü sağlamak ve kendisiyle birlikte örgütte bulunan bazı kişilerin siyaset yapma hakkının sağlanmasına yönelik adımları içerecektir.

Böyle devam edecek ama bunu Türk milletine nasıl kabul ettirecekler, onu zaman içerisinde göreceğiz.’