Dervişoğlu, Bahçeli'yi topa tuttu: Devlet senin aklına muhtaç olduysa aklını yitirmiştir zaten

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Çorum'daki 'İyilerin Çorum Buluşması' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Burada partililere seslenen Dervişoğlu, Türkiye’nin gerçek gündemlerinin konuşulmasına müsaade edilmediğinin altını çizdi. Dervişoğlu; “Çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamadığı için tarlasını ekmekten vazgeçmiş, çiftçi artık çiftçilikten çekilmiş. Bu memlekette 2.200.000 insanın kefaletlerden de kaynaklı olarak traktörün de evinde bahçesinde tarlasında haciz var. İcra dosyalarının sayısı 39 milyona yükselmiş bu ülkede. Bunlar konuşulmasın isteniyor. Bu ülkede reddi miras oranı %85’e yükselmiş. Bu memleketin %85’i borç bırakıp göçüyor bu dünyadan, borç bırakıp” dedi.

BAHÇELİ'YE SERT ELEŞTİRİLER

Geçmiş dönemde AKP’ye oy veren seçmelerin, bugün “Kardeşim sana oy vermemem için yüzlerce binlerce gerekçe oluştu” dediğinde farklı farklı suçlarla itham edildiğini belirten Dervişoğlu, “Dün bizle beraberdi bugün değil vay efendim hain diyenler var Milliyetçi Hareket Partisi’nde de durum böyle. Onda da benzer birtakım şeyler yaşanıyor ya dün dediklerinizin hilafına işler yapınca Milliyetçi Hareket Partililer nasıl sizin olduğunuz yerde bulunsun? Sen Abdullah Öcalan’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kürsüye davet edersen; bu millet sana nasıl inanıp güvensin! Sorunca diyorlar “devlet aklı”. Eğer devlet senin aklına muhtaç olduysa aklını yitirmiştir zaten” şeklinde konuştu.

"SIKINTI OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ NE VARSA ARKASINDA İMZALARI VAR"

“Türkiye'nin geleceğine dair bugün sıkıntı olarak gördüğümüz ne varsa arkasında bu beylerin imzası vardır” diyen Dervişoğlu, şunları söyledi: “Dünden bugüne olup bitenlere baktığımızda özneleri değiştirdikleri için sorumluluklarının tespit etmekte zorlanırsınız. Bir laf söyler ya tevile muhtaçtır ya tevsire muhtaçtır ya da savunmaya muhtaçtır bu beyler. Ama Allah'a bin şükür bizim söylediğimiz hiçbir şeyi tevile de ihtiyacı yok tefsire de ihtiyacı yok savunmaya da ihtiyacı yok. Bunlar millet derken biz Türk milleti demişiz. Bunlar vatan derken biz Türk vatanı demişiz. Bunlar bayrak derken biz Türk bayrağı demişiz. Bizim bunlardan farkımız yok. Bizim bu milletten farkımız yok. Biz milletin dediğini söylemişiz. Bunlar başkalarının emrettiklerini söylemişler aramızdaki tek fark odur.”

"ORTADOĞU PROJESİNİ YAŞAMA GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜYOR"

Ortadoğu'daki problemleri değerlendiren Dervişoğlu, “Olup bitenlere baktığımızda dünyada bir büyük problem var, hakikaten büyük bir problem var ama bu problem sanki yani çok basit bir problemmiş gibi ufak tefek ifadelerle böyle ucuzlatıyor. Türkiye'nin toprakları üzerinde gözü olanlar, sanki Türkiye coğrafyasını büyütüyormuş gibi bir hissiyat oluşturmak suretiyle bir algı yaratmak suretiyle dış politikadaki meseleleri iç siyasi meselelerin malzemesine dönüştürmek istiyorlar. Halep'e giriyor Halep Kalesi’ne bir küçük Türk bayrağı asıyorlar sosyal medyaya bakıyorsanız; 81 vilayetimiz var ya Halep 82 diyor. Öbürü diyor ki 83 burası, 84 burası, 85 burası diye ekliyorlar. Yahu sen Halep’i 82 öbürünü 83 derken Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile anlaşmış batı emperyalizminin büyük Ortadoğu projesini yaşama geçirmek için çalışmalar sürdürüyor. Sen Halep’te Türk bayrağı var diye sevinirken Türkiye’ye düşmanları 81’i 80’e, 79’a, 78’e, 77’ye indirmek için toplantılar yapıyorlar Ortadoğu'da” diye konuştu.