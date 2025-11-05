2’nci açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ‘komisyon İmralı’ya gitsin’ çağrısında bulunmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’nin sözlerine, “İlk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajlar faydalı olacakmış. Yahu sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi de olmuş Kandil. Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok. Bindirin onu İmralı feribotuna" dedi.

"GELİN AÇIKLAYIN"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, konuşmasına sürece ilişkin gelişmeleri eleştirirken, “Tekrar soruyorum, 'Terörist başı size, sizin de terörist başının reçetelerine olan sevdanız nereden geliyor?' diye soruyorum. Sizin Öcalan'a olan muhabbetinizi sağır sultan bile duydu ancak bu Öcalan canisinin size olan muhabettini sebebi ve kaynağı nedir? Gelin açıklayın” ifadelerini kullandı.

"BİNDİRİN ONU İMRALI FERİBOTUNA"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında ‘Komisyon İmralı’ya gitsin’ açıklamasına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu topa tuttu. Dervişoğlu, “Meclis'ten illa bir heyet gitmesi için ısrar edenler var. Bunun Meclis'in saygınlığına gölge düşüreceğini görmüyorlar mı? İlk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajlar faydalı olacakmış. Yahu sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi de olmuş Kandil. Bu milletten utanmıyor musunuz? Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok. Bindirin onu İmralı feribotuna, ihanet bir ömür sürer kavuşmak bir dakika. Böylece hasretleri de biter. Boş yere uğraşmayın, milletin iradesiyle görevimizin başındayız, size Türkiye Cumhuriyeti devletini rehin ettirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.