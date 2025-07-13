Dervişoğlu, Erdoğan'ın sözlerine ateş püskürdü!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) ve Milliyetçi Kongre Derneği'nin "2. İhanet Sürecine Hayır" programında konuştu.

Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine tepkisini gösterdi.

"TÜRK MİLLETİNİN SAHİBİ KENDİSİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine işaret eden Dervişoğlu, "Türk milletini temsil etme yetkisi bir siyasi partinin genel başkanıdır diye bir kişiye verilemez dediğimde nasıl ayaklanıyorlar görüyorsunuz değil mi? Bunlara bıraksanız Türkleri, Devlet Bahçeli; Kürtleri, Abdullah Öcalan; Araplar da dahil neredeyse geri kalanları da Erdoğan temsil edecek. Türk milletinin sahibi Türk milletinin bizatihi kendisidir. Türk milleti kendi geleceğini kimsenin kibirle kurulmuş stratejilerine teslim etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün burada keşke sizlere farklı cümleler kurabilseydim. Teslim aldığımızdan daha güzel Türkiye ve dünya gururu ile konuşabilseydim. Hak ettiğinizi alabildiğiniz bir Türkiye'den bahsetseydim. İnsanca yaşanan, adaletle bölüşen bir Türkiye. Emeklerin, çabaların, yılların ziyan olmadığı bir Türkiye. Yüzü gülen bir Türkiye anlatabilseydim.

Çok şey anlatmak isterdim sizlere. Merhum Ziya Gökalp'in ifade ettiği o tebessüm inkılabından konuşmak isterdim.

Ancak biliyorum. Her biriniz benden daha iyi biliyorsunuz ki yaşadığımız ve tecrübe ettiğimiz çehremize tebessüm düşürmekten çok uzakta.

Dahası her birinizin içinde akan öfke nehirlerini görüyorum. Korku mu bu? Asla değil. Ama o vatan kaygısının çağlayanlarının çıkardığı sesi duyuyorum.

GENÇLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Doğrudur. İşimiz zor. Çünkü en zoru içimizden yürütülen organize ihanete ve kalkışmaya karşı mücadele etmektir.

Biliyorum bu yol hiçbirinize kuş tüyü yataklarda yatmayı, gamsızca uyumayı vaat etmiyor.

Bol sıfırlı maaşlar şatafatlı makamlar koltuklar vaat etmiyor. Ne yazık ki o günlerde değiliz.

Özrümü lütfen kabul buyrunuz. Genç arkadaşlarım için söylüyorum. Yaşça bir büyüğünüz olarak, size o günleri layık gören ağabeyiniz olarak bunu henüz sağlayamadığım için beni affetmenizi istiyorum.

"NASIL AYAKLANIYORLAR GÖRÜYORSUNUZ"

Türk milletini temsil etme yetkisi bir siyasi partinin genel başkanıdır diye bir kişiye verilemez dediğimde nasıl ayaklanıyorlar görüyorsunuz değil mi? Bunlara bıraksanız Türkleri, Devlet Bahçeli; Kürtleri, Abdullah Öcalan; Araplar da dahil neredeyse geri kalanları da Erdoğan temsil edecek. Türk milletinin sahibi Türk milletinin bizatihi kendisidir. Türk milleti kendi geleceğini kimsenin kibirle kurulmuş stratejilerine teslim etmeyecektir.

Gençlerimize artık 'yarınlar sizin' diyemeyiz. Sizin hakkınız olan bugündür. Çünkü siz, yarınların sahibi olarak; Bugünün sesi, bugünün aklı, bugünün cesareti, bugünün vicdanısınız.

Bizler ihanet süreçlerine aman vermemeye yeminli Cumhuriyet çocuklarıyız! Okyanus ötesindeki baronların yazdığı senaryoda Beştepe, Balgat, İmralı ve Kandil’in başrolleriyle çekilen Büyük Ortadoğu Projesi filminin en hayati virajındayız. Bizler ‘Terörsüz Türkiye’ sloganlarıyla çıktıkları yolun sonunda ne olacağını çok iyi bilen Türk evlatlarıyız."

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