Dervişoğlu, idam ipi attı MHP - İYİ Parti hattı karıştı! Tepkiler art arda geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugünkü grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan!” sözlerine tepki göstermişti.

Devlet Bahçeli’nin 2007’de bir mitingde ‘Öcalan’ın idamı' çağrısına gönderme yapan Dervişoğlu, Bahçeli’ye “Al bunu başının ucuna as" diyerek seslenmiş arından urgan ipi fırlatmıştı. Dervişoğlu’nun bu çıkışı sonrası Bahçeli’den karşı hamle gelmiş ve İYİ Parti’den urgan ipini istemişti. Bahçeli’nin istediği urgan ipini makam odasına asacağı da iddia edilmişti.

Tüm bu gelişmeler sonrası MHP cephesinden art arda açıklamalar gelmeye de devam ediyor.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yapmış olduğu yazılı açıklamada İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na tepki gösterdi. Bahçeli’nin Terörist başı Öcalan çağrısını ‘önemli bir görev üstlenmiş’ sözleriyle savunan Büyükataman, “Türk milletinin istikbali uğruna her türlü zorluğa göğüs gereceğini ilan etmiştir” dedi.

Dervişoğlu’nun, Bahçeli’nin konuşmalarını bağlamından kopararak kullandığını belirten Büyükataman, “Devletimizin kurumlarına ve milletimizin iradesine “gayrimeşru” diyerek adeta bir kaos çağrısı yapan Dervişoğlu’nun açıklamaları Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına ve milletimizin birliğine çok açık bir saldırıdır” diye konuştu.

"FIRLATTIKLARI İP’E DOLANIP SİYASİ ÇÖPLÜĞE GİDECEKLERDİR”

Dervişoğlu’nun sözlerini “Türkiye’de bir kargaşanın fitilini ateşlemeyi amaçlayan açıklamaları” olarak nitelendiren Büyükataman, şunları söyledi: “Partisi dağılmanın eşiğinde olan Müsavat Efendi, çürük ipini kürsüden fırlatarak, bir defa daha ayağa düşürerek, ikiyüzlü bir tavır ile Genel Başkanımızı hedef alarak siyasi ikbalini kurtarmaya çalışması acınası bir haldir.” İYİ Parti’ye eleştirilerde bulunan Büyükataman, “Bundan rahatsız olanlar mutlaka büyük Türk milletinin gönlünde mahkûm olacak ve fırlattıkları İP’e dolanıp siyasi çöplüğe gideceklerdir” dedi.

BİR TEPKİ DE KARAKAYA’DAN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise yaptığı açıklamada, Dervişoğlu’nun şaşırdığını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya i

Dervişoğlu’nun tüm tuşlara bastığını ifade eden Karakaya, “İP kurulduğundan bu yana İP’in Genel Başkanı olarak Dervişoğlu ip atacaktı ama öncelikle kendi ipini atmış olsaydı belki bu ülke için de bir faydası olurdu. İP’in kurulduğu günden beri Türk milletiyle Türk milliyetçiliği ile zerre bir alakaları olmamıştır. Müsavat Dervişoğlu, genel başkan olduktan sonra da partisindeki milletvekillerini artık tutamıyor yani bugüne kadar partisinden ayrılan milletvekillerinin açıklamalarını yan yana getirip okursanız Müsavat Dervişoğlu’nun böyle bir konuda kalkıp da bırakın ip atmayı bir söz dahi söylememesi gerekirdi ama biraz önce ifade ettiğim gibi milletvekillerini bire birer kaybeden bir partinin Genel Başkanı, teşkilatları teker teker kapanan bir partinin Genel Başkanı artık ne yapacağını şaşırmış yeni moda deyimle; tüm tuşlara birden basmaya başlamıştır” diye konuştu.

Dervişoğlu’nun şov yaptığını iddia eden Karakaya, “Sayın Genel Başkanımız da çok güzel bir karşılık vermiş. Dolayısıyla bu noktada çok fazla da bir değerlendirme yapmaya da gerek yok her şey ortada açık” dedi.