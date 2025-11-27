MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım süreci, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda AKP, MHP ve DEM Parti’den birer kişinin İmralı’ya gitmesiyle devam ediyor. CHP ve Yeni Yol grubu İmralı ziyaretine katılmamıştı.

DERVİŞOĞLU: HER ŞEYİN ARKASINDA GİZLİ BİR PLAN VARDIR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, NOW TV ekranlarında İlker Karagöz’ün programına konuk oldu. Dervişoğlu sürece dair son değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, İmralı ziyareti için AKP’den "Siz de gelin, video-fotoğraf olmayacak, kimin gittiği bile gizli kalabilir" teklifi geldiğini açıklamıştı. Dervişoğlu bu teklife dair, “Bunun kim olduğunu Sayın Özel'in açıklaması lazım. İkinci olarak, gecikmiş bir açıklama. Oraya gidilmeden bunun kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Demek ki bir gizlilik içinde yürütülüyor. Gizlilik içerisinde yürütülen her şeyin arkasında gizli bir plan vardır. Bütün bunların saklanmadan kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Herhangi bir siyasi hesap üzerine cümle kurulmaması gerekir. Böyle durumlarda ana fikrin her zaman Türkiye'nin geleceğiyle şekillendirilmesi gerekir. ‘Böyle böyle geldi’ denildiğinde sadece bu sürecin ne kadar ki kirli olduğunun, ama bu kirliliğin gizlilikle yönetilmesi gerektiğinin altı çizilmiş oluyor” dedi.

Devlet Bahçeli’nin darağacı çıkışı hatırlatılan Dervişoğlu, ‘Gerekirse sonumuz darağacı olsun’ Hiç kimsenin darağacına götürülmesi gibi bir eylemin tarafı olmam. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni darağacına götürüp asmaya kalkışanlara karşı siyasi mücadelemi veririm. O sebeple bu kabil lafları hamaset açısından değerlendirdiğinizde bir anlam çıkarabilirsiniz. Türkiye'yi ve Cumhuriyeti yok etmeye çalışan bir adımı engellemeye çalışıyorum ben” şeklinde konuştu.

“Yaşananlar sonrasında Öcalan serbest mi kalacak?” sorusu üzerine Dervişoğlu, “Atılmak istenen adımın sonucu budur. Bu talep de artık alenileşmiştir. Abdullah Öcalan denen cani, Ankara'nın Aşağı Ayrancı semtinde oturmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelebilmesi için öncelikle özgürlüğüne kavuşmuş olması lazım. Bunlar hep cümleler arasına gizlenmiş şifreler. Dolayısıyla o gün Abdullah Öcalan denen caniyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiremeyenler, meşruiyet zemini yaratmak için Meclisi onun ayağına götürdüler. Bundan utanmayayım da neden utanayım? Ben o şerefli parlamentonun şerefli bir üyesiyim. Parlamento benim irademi temsil etmeyen bir işlemde bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

“GİDİŞATA KARŞI OLAN AK PARTİ VE MHP’Lİ VEKİLLER VAR”

“Sadece İYİ Partililer değil; Adalet ve Kalkınma Partililerin, Milliyetçi Hareket Partililerin içinde de bu gidişata karşı çıkan çok sayıda arkadaşımız olduğunu biliyorum” diyen Dervişoğlu, “Yakından tanıdığımız milletvekilli arkadaşlarımız var. Bu gidişatın doğru olmadığını, halka bunun hesabının verilemeyeceğini söylüyorlar” ifadesini kullandı

PKK’nın, YPG-PYD’nin, KCK’nın halen Türkiye’nin karşısında tehdit olarak durduğuna işaret eden Dervişoğlu, “Peki biz ne yapıyoruz? Abdullah Öcalan'la, Türkiye'nin geleceğini konuşuyoruz. Ya bu Abdullah Öcalan 25 senedir hapishanede. Bu devlette hiç mi adam kalmadı? Sosyolojiyi Abdullah Öcalan'a danışıyorlar. Stratejiyi Abdullah Öcalan'a danışıyorlar. Jeopolitiği Abdullah Öcalan’a danışıyorlar. Etnik ve mezhepsel tarihi Abdullah Öcalan'a danışıyorlar. Bu ülkede politika belirleyecek, helal süt emmiş devlet adamı kalmadı mı ya?” dedi.

Erdoğan’ın süreçteki tutumuna değinen Dervişoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu konuyla ilgili iki şapkasına bağlı iki farklı kararı var. Erdoğan, Cumhurbaşkanı kimliğiyle bu süreci bence onaylamıyor. Ama AK Parti Genel Başkanı kimliğiyle bu sürece farklı bir pencereden yaklaşıyor kanaatini taşıyorum. Yeniden cumhurbaşkanı seçilme arzusu taşıyor. Bunun yapılabilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde erken seçimi temin edebilecek bir nitelikli çoğunluğa ihtiyaç var. Ayrıca anayasa değişikliği için de parlamento aritmetiğinde lehine gelişmelere ihtiyaç var” ifadelerine yer verdi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN YAPTIKLARI ŞAŞIRTICI GELMEDİ”

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son çıkışı sorulan Dervişoğlu, “İsmini vermekten imtina ettiğim kişinin yaptıklarına bakarak, Sayın Kılıçdaroğlu’nun yaptıkları bana şaşırtıcı gelmedi” yanıtını verdi.