Dervişoğlu: ‘’İster bilgi vermeye ister hesap vermeye Erdoğan gelsin!’’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin İmralı turuna dair ‘’Madem Türkiye böyle bir sürecin eşiğine getirildi ve bu yolda birtakım adımlar atıldı, bu adımları atanlar da bunda bir hayır olduğunu iddia ediyorlar; o zaman bize pek tabiidir ki gelsinler. Kim gelsin bize biliyor musunuz? İster bilgi vermeye ister hesap vermeye Erdoğan gelsin" dedi.

Türk vatandaşlığının tanımının, devlet yapısının ve millî devlet anlayışının tartışıldığına dikkat çeken Dervişoğlu, ‘’Buradan Cumhur İttifakı'na sesleniyorum! Sizlere yazıklar olsun! 50 senedir Abdullah Öcalan'ın yapamadığını bir ay içinde gerçekleştiriyorsunuz!’’ şeklinde konuştu. Dervişoğlu, "Öcalan'ın fermanından derman arayan bizden ve Türk milletinden değildir" diye ekledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partimizin Bursa teşkilatının düzenlediği iftar programında konuştu.

‘’BİRÇOK SİYASİ PARTİ BU SÜRECİN BAŞLAMASINDAN SEVİNDİRİK OLDULAR’’

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Dervişoğlu, sürecin planlı olduğunun altını çizerek; ‘’Akıl vari olan herkes elbette ki terörsüz Türkiye isteyecektir. Ama terörün müsebbibi bugün bu salonu şereflendiren sizler değilsiniz. Terörün sorumlularına yol haritası çizilerek Türkiye için yeni açılımlar planlamaya kalkışmanın hesabının verileceği günlerin de yakın olduğunu bilmenizi istiyorum. Bir canibaşı İmralı’dan seslenerek ve âdeta manifesto yayınlayarak, yetmemiş gibi Türk milletinin millî kimliğini, Cumhuriyetin değerlerini aşağılayarak bir süreci başlattığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan başta iktidar partisi olmak üzere birçok siyasi parti de bu sürecin başlamasından tabirimi mazur görün ama sevindirik oldular.’’ diye konuştu.

‘’ABDULLAH ÖCALAN'IN FERMANINDA DERMAN ARAYAN BİZDEN VE TÜRK MİLLETİNDEN DEĞİLDİR.’’

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrının ardından; çağrının PYD’yi, YPG’yi, KCK’nın diğer unsurlarını kapsayıp kapsamamasına dair yaşanan tartışmalara ilişkin Dervişoğlu; ‘’Siz bu çağrıyı Abdullah Öcalan denen caniye yaptırırken o çağrının YPG’yi, PYD’yi, PJAK’ı kapsamayacağını bilmiyor muydunuz? O siyasi akıldan, o devlet aklından bu denli mahrum muydunuz ki bugün Türkiye’ye bu tartışmaları yaşatıyorsunuz? Abdullah Öcalan’ın konuşmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde DEM Partisi grup toplantısına davet edildiği andan itibaren aslında PKK’nın silah bırakıp bırakmayacağı değil; Türk'ün kimliği tartışılmaktadır, Türk'ün varlığı tartışılmaktadır, millî devlet yapısı tartışılmaktadır, Cumhuriyet tartışılmaktadır. Bugün Abdullah Öcalan İmralı'dan bir ferman yayınlayarak âdeta iktidarı sigaya çekmeye kalkışmaktadır. Buradan onlara sesleniyorum; Abdullah Öcalan'ın fermanında derman arayan bizden ve Türk milletinden değildir.’’ diye konuştu.

‘’TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN KURULUŞ İLKELERİNİ, KURULUŞ FELSEFESİNİ; TÜRK MİLLETİNİN VARLIĞINI, BİRLİĞİNİ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ; TÜRK VATANININ PARÇALANMAZ BİR BÜTÜN OLDUĞU HUSUSUNU ASLA VE KATA TARTIŞMAYA AÇTIRMAYACAĞIZ’’

İYİ Parti’nin süreçteki çizgisine ilişkin Dervişoğlu; ‘’Kim kiminle hangi birlikteliği kurarsa kursun, kim kiminle hangi ittifakı gerçekleştirmeye çalışırsa çalışsın; İYİ Parti, büyük Türk milletinin geleceğinin teminatı olmak yolunda azimli ve kararlı olan yolculuğunu sürdürmeye devam edecektir. İsteyen, istediği yerde, istediği tartışmayı yapabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ilkelerini, kuruluş felsefesini; Türk milletinin varlığını, birliğini ve bütünlüğünü; Türk vatanının parçalanmaz bir bütün olduğu hususunu asla ve kata tartışmaya açtırmayacağız.’’ dedi.

‘’ABDULLAH ÖCALAN'A ULAKLIK YAPANLARDAN ALACAĞIMIZ BİR TÜRKLÜK, CUMHURİYET VE DEMOKRASİ DERSİ YOKTUR.’’

‘’İmralı canisine ulaklık yapma düşüklüğünü yaşamış ama bundan ders çıkarabilme imkânını bir türlü kendinde bulamamış insanlar yeniden sürece ateş atabilmek için TBMM’de siyasi partileri ziyaret edeceklerini ifade ediyorlar.’’ diyerek konuşmasına devam eden Dervişoğlu, ‘’Abdullah Öcalan'a ulaklık yapanlardan alacağımız bir Türklük, Cumhuriyet ve demokrasi dersi yoktur. Herkes bunu iyi bilmek mecburiyetindedir.’’ şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, kendilerine henüz bir görüşme talebi gelmediğini ifade etti.

‘’İSTER BİLGİ VERMEYE İSTER HESAP VERMEYE RECEP TAYYİP ERDOĞAN GELSİN, İÇ İŞLERİ BAKANI GELSİN, DIŞ İŞLERİ BAKANI GELSİN, ADALET BAKANI GELSİN!’’

DEM Parti heyetinin önümüzdeki hafta içi planlanan İmralı turuna dair konuşan Dervişoğlu; ‘’Teröriste terörist diyemeyen, Abdullah Öcalan'a canibaşı diyemeyen kolay kolay huzurumuza da pek tabiidir ki gelemeyecektir. Ama bizi bilip bilgi vermek durumunda olanlar pek tabiidir ki vardır. Mademki Türkiye böyle bir sürecin eşiğine getirilmiş ve bu yolda birtakım adımlar atılmıştır; bu adımları atanlar da attıkları bu adımda bir hayır olduğunu iddia ediyorlar, o zaman bize pek tabiidir ki gelsinler. Kim gelsin bize biliyor musunuz? İster bilgi vermeye ister hesap vermeye Recep Tayyip Erdoğan gelsin, İçişleri Bakanı gelsin, Dışişleri Bakanı gelsin, Adalet Bakanı gelsin!’’ ifadesini kullandı.

DERVİŞOĞLU’NDAN CUMHUR İTTİFAKI’NA: ‘’50 SENEDİR ABDULLAH ÖCALAN'IN YAPAMADIĞINI BİR AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİYORSUNUZ!’’

Süreç gündeme geldiğinden beri Türk vatandaşlığının tanımının, devlet yapısının ve millî devlet anlayışının tartışıldığına dikkat çeken Dervişoğlu, bu tartışmaların önünü açanın Cumhur İttifakı olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

‘’Buradan Cumhur İttifakı'na sesleniyorum! Sizlere yazıklar olsun! 50 senedir Abdullah Öcalan'ın yapamadığını bir ay içinde gerçekleştiriyorsunuz! Utanın diyorum, hicap duyun diyorum, yüzünüz kızarsın diyorum!’’

‘’25 SENE BU ÜLKEYİ YÖNETEN BEN OLSAYDIM BU TERÖR BELASINDAN BU MİLLETİ ÇOKTAN KURTARMIŞ OLACAKTIK’’

AK Parti iktidarının neredeyse çeyrek asırdır ülkeyi yönettiğini vurgulayan Dervişoğlu; ‘’100 yıllık Cumhuriyet'in çeyrek asrında siz varsınız, 24 yıldır iktidardasınız. Bu kabil problemlerin çözülebilmesi noktasında hangi gerçekçi adımları attınız bu zamana kadar? Açıkça sesleniyorum; hiç kimse bir mazeretin arkasına sığınmasın. 25 sene bu ülkeyi yöneten ben olsaydım bu terör belasından bu milleti çoktan kurtarmış olacaktık. Sadece mazeret üretenler, Türkiye’nin büyük sorunlarının arkasına saklananlar; seçimden seçime, referandumdan referanduma o sorunları gündeme getirmeden önce bundan siyaseten rant devşirenlere ve beslenenlere söylüyorum: Aklınızı başınıza alın. Hangi tiyatroyu, hangi senaryoyu sahneye koyarsanız koyun; Türk milletini size böldürtmeyeceğiz, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti yıktırmayacağız, Türk vatanının varlığına halel getirmeyeceğiz.’’ sözleriyle iktidara seslendi.

‘’TÜRK SİYASETİNİN BİR TEK ESKİSİ VARDIR; O DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR. İLK SEÇİMDE DE SİYASETİN ÇÖPLÜĞÜNDEKİ YERİNİ ALACAKTIR’’

Eski Türkiye- Yeni Türkiye tartışmalarına ilişkin konuşan Dervişoğlu; ‘’Peki, Recep Tayyip Erdoğan ve avanesi sizlere soruyorum; kaç seneden beri bu ülkeyi yönetiyoruz? 25 yıldan beri. Türk siyasetinde eski olan sizsiniz. Türk siyasetinin bir tek eskisi vardır; o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. İlk seçimde de siyasetin çöplüğündeki yerini alacaktır.’’ dedi.

‘’İYİ PARTİ'YE DÜŞEN GÖREV SAĞDA SOLDA KALMIŞ İNSANLARI TOPLAMAK DEĞİL, BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİ BİRLEŞTİRMEKTİR’’

‘’Bize ‘birleşin’ diyorlar. Kimlerle birleşelim? Diyorlar ki; ‘Milliyetçiler bir arada toplansın’ Öbür tarafa dönüyorum; ‘Sosyal demokratlar bir tarafta toplansın’ Arkama bakıyorum; ‘Maneviyatçılar ve mukaddesatçılar toplansın.’ İstiyorlar ki herkes ayrı ayrı toplansın bu ayrılıktan da kendi lehlerine bir siyasi fayda temin edebilmeye muvaffak olsunlar.’’ diyerek konuşmasına devam eden Dervişoğlu, “İYİ Parti olarak hiçbir ayrılık düşüncesiyle hareket etmeyeceğiz. Bu milletin topu, bu milletin yekûnu bizimdir. Biz büyük Türk milletinin şerefli bir bireyi olmakla ziyadesiyle mutlu ve bahtiyarız. İYİ Parti'ye düşen görev sağda solda kalmış insanları toplamak değil, büyük Türk milletini birleştirmektir. Sağcıyla solcuyu birleştirmektir, Alevi’yle Sünni’yi birleştirmektir. Kürt ile Türkmen’i birleştirmektir.’’ dedi.