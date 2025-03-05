Dervişoğlu, kadın parti üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki partililer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle beraberindeki kadın başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve parti üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Dervişoğlu’nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulundu. Dervişoğlu ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, uçurumun kenarındaki yıkık bir memleketin yazgısını azimle yeniden yazan, İstiklal Harbi ile hürriyetini kanıyla mühürleyen ve Türk kadınlarını omuzları üzerinde yükseltmeye ant içen şanlı milletimizin bir evladı olmaktan duyduğumuz gururla manevi huzurundayız. Milletimizin kurtuluşu ve zaferi için Şerife Bacı'nın soğuk kış gecesinde donarak ama cephanesini ıslatmadan şehadete yürüyüşünü, Gördesli Makbule'nin gözünü kırpmadan vatan için toprağa düşüşünü, Nene Hatun'un bir an bile tereddüt etmeden cepheye koşmasını unutmadık, unutmayacağız. Dünyada hiçbir millette görülmeyen üstün mücadele ruhuna sahip Türk kadınlarıyla birlikte kurduğumuz İYİ Parti; kadınlar için yeni bir umut, memleketimiz için yeni bir yol, Cumhuriyet değerlerimiz için de aşılmaz bir kale olmaya devam ediyor. Türk kadınının gücünü gören, değerini anlayan ve hakkını teslim eden vizyonunuzdan aldığımız ilhamla; kadınların adını hayatın her yerine altın harflerle kazıyana kadar durmayacak, yorulmayacak ve tükenmeyeceğiz. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun. Ne Mutlu Türk'üm diyene."