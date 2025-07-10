Dervişoğlu, Kartalkaya duruşmasını takip etti. 'Sonuna kadar takipçisi olacağız'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, beraberindeki parti heyetiyle birlikte Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Bolu'da görülen davanın duruşmasını takip etti.

Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, “Gerçekleşen elim yangın faciasının yaşandığı günden itibaren takipçiyiz. Bütün müştekilerin acılarını paylaşıyoruz. Kayıplar için Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konunun her zaman takipçisi olduklarını belirten Dervişoğlu, “Kurulmuş komisyonda görevli olan arkadaşımız Sayın Çanakkale Milletvekilimiz Rıdvan Uz’u hem süreç boyunca vazifelendirdik hem de davanın takibi noktasında kendisinin görevlendirilmesini temin ettik. O da üzerine düşen sorumluluğun bütün icaplarını yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.

Yaşananları “İhmaller zincirinden kaynaklanmış bir facia” olarak değerlendiren Dervişoğlu, “Dolayısıyla çok yönlü ele alınması icap eden bir husus. Konunun bir tarafında il özel idaresi var. Biz diğer tarafında belediye var. Bir diğer tarafında Çalışma Bakanlığı. Diğer tarafında da Turizm Bakanlığı var” şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, “Hem duruşma sürecinden anlaşıldı hem de ifadelerden ortaya çıktığı gibi, yerine getirilmemiş birtakım sorumluluklarla var karşı karşıyayız. ‘Sorumluluklar yerine getirilmemiş’ demek bile doğru değil. Büyük bir sorumsuzlukla karşı karşıyayız. Herkes yargılanıyor ama gerek raporlardan gerek ifadelerden anlaşıldığı üzere Turizm Bakanlığı yetkilileri kendileriyle ilgili soruşturma izni verilmediği için adalet huzuruna çıkarılmıyorlar” dedi.

Yargılamanın şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, “Yargılamanın sonucunda verilecek olan kararın da sadece kayıplarımızın ailelerinin gönüllerini ferahlatmakla yetinilmeden, bir daha böyle olayların yaşanmasını engelleyecek nitelikte olması lazım” diye ekledi.

“Bu mahkeme burada görülüyor ama hukuk tarihi açısından bir kırılma noktasıdır” diyen Dervişoğlu, “Buradan çıkacak olan karar bir daha böyle olayların yaşanmasının da önünü engellemelidir. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Çanakkale Milletvekilimiz ve Komisyon Üyemiz Rıdvan Bey, bu konunun takipçisi olmaya devam edecek. Suçlular mutlaka cezalandırılmalı. Yine altını çizerek söylüyorum; böyle olaylar yaşanmamalı. Kimse kimseyi himaye edememeli. Hiç olmazsa gönüllerdeki yangın söndürülmelidir” ifadelerini kullandı.