Dervişoğlu, Kurtulmuş'un "HAS Parti" arşivini açtı: "İstifa etmesi gerekir"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anayasa'nın 3. maddesine yönelik açıklaması tepki çeken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, HAS Parti dönemindeki anayasa önerisini hatırlattı.

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"Kurtulmuş bunu kimlerle yazdıysa, 1921 anayasasının bir darbe ile yürürlükten kaldırıldığını söylüyor. Numan Kurtulmuş bu metinde Mustafa Kemal Atatürk'ü darbecilikle itham ediyor. Kurtulmuş denen zat, yine aynı metinde özerklikten bahsediyor. Yani Kurtulmuş şuuraltını kusuyor" diyen Dervişoğlu, "34 sayfalık bu metin 1982 anayasasında resmi bir ideolojinin bulunduğunu, bu yüzden devletin totoliter olduğunu ve anayasadan resmi ideolojiyi atmak gerektiğini söylüyor. Metinde bir tane Atatürk ve Türk kelimesi de bulunmuyor." ifadesini kullandı.

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Dervişoğlu, Kurtulmuş'un bu görüşlerinden dolayı istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

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