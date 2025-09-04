Dervişoğlu, Özel'i ziyaret edecek

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararı ile iptal edilmesi ile birlikte gözler kurultay davasına çevrildi. 15 Eylül’de görülecek dava öncesinde mahkeme, İstanbul için çıkan kararın dosyasını istedi.

Siyasetin gündeminin en üst sıralarında CHP’deki gelişmeler yer alırken yeni bir gelişme yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. Saat 15.00’te başlayacak görüşme CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

İki liderin başta CHP’deki gelişmeler olmak üzere siyasetteki son durumu ele alması bekleniyor..