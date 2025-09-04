Dervişoğlu, Özel'i ziyaret edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dervişoğlu, Özel'i ziyaret edecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün saat 15.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. İki liderin görüşmesi CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararı ile iptal edilmesi ile birlikte gözler kurultay davasına çevrildi. 15 Eylül’de görülecek dava öncesinde mahkeme, İstanbul için çıkan kararın dosyasını istedi.

Siyasetin gündeminin en üst sıralarında CHP’deki gelişmeler yer alırken yeni bir gelişme yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. Saat 15.00’te başlayacak görüşme CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

İki liderin başta CHP’deki gelişmeler olmak üzere siyasetteki son durumu ele alması bekleniyor..

Son Haberler
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren Gül'ün ifadesi ortaya çıktı! 'Kendimi kaybettim...'
Savcıyı öldüren Gül'ün ifadesi ortaya çıktı! 'Kendimi kaybettim...'
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Vali Erol, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatında incelemede bulundu
Vali Erol, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatında incelemede bulundu
Emlak vergisi artışına yeni düzenleme geliyor!
Emlak vergisi artışına yeni düzenleme geliyor!
Berk Oktay eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile moral tatiline çıktı! İhanet, aldatma taciz iddiaları gündemdeydi
Berk Oktay eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile moral tatiline çıktı! İhanet, aldatma taciz iddiaları gündemdeydi