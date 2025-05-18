Dervişoğlu, Erdoğan'a seslendi: İzin vermeyeceğim!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dervişoğlu, Erdoğan'a seslendi: İzin vermeyeceğim!

Samsun'a 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı kapsamında 18 Mayıs Pazar günü gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu PKK'nın feshi ve terör örgütü ile sürdürülen sürece ilişkin Tütün İskelesinde gerçekleştirdiği konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidar ve ortaklarının "Terörsüz Türkiye" diyerek başlattıkları sürece dair "Bu süreç Sevr'in hükümlerini yeniden yaşama geçirmek üzere, ABD ve İsrail başta olmak üzere batı emperyalizminin bir projesidir. Büyük Ortadoğu Projesi diye yaşama geçirilmiş, Erdoğan da bunun eş başkanlığının büyüsüne kapılmıştır" dedi. Terörsüz Türkiye'ye kimsenin karşı olmayacağını vurgulayan Dervişoğlu, "Biz teröristlerin meşrulaştırılmasına, onların emellerinin önünde diz çökülmesine karşıyız" şeklinde konuştu. Dervişoğlu, "Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı iskelenin tam karşısından Erdoğan'a sesleniyorum. PKK'nın amaç ve hedeflerine hizmet üzere yaşama geçirmeye çalışacağınız anayasaya asla izin vermeyeceğim. Millet tehdit altındaysa hiçbirimiz çaresiz değiliz. Hepimiz ayrı ayrı Mustafa Kemal Atatürk'üz" ifadesini kullandı.

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