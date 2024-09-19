Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak basın toplantısı. Ankara'daki kritik zirve sona erdi

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen Kılıçdaroğlu Dervişoğlu görüşmesinin ardından ikili, ortak basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın genel başkan seçildikten sonra gelip kendisini kutlamak istiyordum, bugüne nasip oldu. Sayın Genel Başkan ile Türkiye'nin sorunlarını, dünyanın sorunlarını, bölgemizin sorunlarını, ekonomideki sıkıntıları, işsizliği, göz ve sığınmacıları, Orta Doğu'daki karmaşık yapı... Bunları kısa sohbetimizde dile getirdik, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben Sayın Genel Başkan'a yürekten teşekkürlerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum, güzel ev sahipliği için de teşekkür ediyorum."

Dervişoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan seçildikten sonra biliyorsunuz bir cerrahi müdahale geçirmiştim. O zaman büyük bir zarafet göstererek geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere şahsımı aramıştı. Ben de Türk siyasi hayatında önemli izler bırakan siyasi şahsiyetlerle görüşmekten çok memnun olacağımı ve kendisini ziyaret etmek arzusu taşıdığımı söyledim. Her zamanki zarafetiyle 'Siz genel başkan seçildiniz, benim gelip sizi ziyaret etmem gerekiyor' dedi ve sözünü yerine getirdi. Genel merkezimizde kendisini ağırlamaktan ziyadesiyle mutlu olduğumu ifade ediyorum. Arkadaşlarımızla birlikte kendisini misafir ettik.

Hem Türkiye'nin hem bölgenin hem dünyanın sorunlarını konuştuk, görüş alışverişinde bulunduk. Türk siyasi hayatının karşı karşıya bulunduğu sorunlara ilişkin de bir değerlendirmemiz oldu. Ben şahsi görüşlerimi söylerken siyasetin artık kurumlar üzerinden değil, kişiselleştirilerek şahıslar üzerinden sürdürüldüğünü ve siyasi partilerin özgün kurumsal kimliklerinin bir tarafa bırakılarak şahıslar üzerinden siyaset inşasının gerçekleştirilmesinin mahsurlarına işaret ettim. Düşüncelerime katıldı kanaatini taşıyorum.

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"GÖRÜŞMEMİZİN SPEKÜLASYONA ALET EDİLECEK BİR TARAFI YOK"

Şunu söyleyeyim düne dair bir şey konuşmadık, hep yarınları konuştuk. Dün dünde kaldı cancağızım, artık yeni şeyler söylemek lazım düşüncesinden hareketle ülkemize bir siyasi parti genel başkanı sorumluluğuyla hizmet etme yolculuğunu sürdüreceğimizi ifade ettim. Siz tabii bu ziyaretin zamanlamasına bağlı olarak (Kılıçdaroğlu'na dönerek: Bunu müsaade ederseniz ben üstleneyim efendim bu sorumluluğu) buraya hem görüntü almaya hem de sorularınızı yöneltmeye geldiniz, bunu biliyorum ve saygı da gösteriyorum ama bizim görüşmemizin spekülasyona alet edilecek hiçbir tarafı yok. Ülkesi için siyaset yapan insanların da bazı dönemlerde spekülasyondan uzak durmak adına alması icap eden kararlar da bulunuyor.

O kapsam içerisinde Sayın Genel Başkan'la Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklamamızı yapmayı ve siz kıymetli basın mensuplarından soru almamayı, sürecin hassasiyeti itibariyle yerinde bulduk. Bunu da ben söylemiş olayım. Sayın Genel Başkan'a, tekrar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar nazik ziyaretleri ve zarafetleri için teşekkür ediyorum."