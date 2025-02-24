Dervişoğlu ve Özel'den önemli açıklamalar! "Bu iş döner dolaşır Erdoğan'ı bir daha vurur"

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları;
Türkiye'yi içinde olduğu sıkıntıdan kurtaracağız.
"DİPLOMA SORUŞTURMASI ACZİYETTİR"
O'nun okul arkadaşı bulunamazken İmamoğlu'nun kanıtı var.
"ANKETLERDE PUAN FARKI 4.2"
Hangi anketlerde 5 aydır birincilermiş?
İMAMOĞLU'NA AÇILAN DİPLOMA SORUŞTURMASI
Bu iş döner dolaşır Recep Tayyip Erdoğan'ı bir daha vurur.
Dervişoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"ERKEN SEÇİME TARAF DEĞİLİM"
Erdoğan'ın adaylığının önü açılmamalıdır.
"MUHALEFETİ DÖNÜŞTÜRECEĞİZ DİYOR"
Erdoğan desin, biz her zaman Cumhuriyet'e bağlıyız.
"5 VEKİL AKP'YE GEÇTİ"
Oya ihanet, demokrasiye ihanettir.