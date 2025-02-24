Dervişoğlu ve Özel'den önemli açıklamalar! "Bu iş döner dolaşır Erdoğan'ı bir daha vurur"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dervişoğlu ve Özel'den önemli açıklamalar! "Bu iş döner dolaşır Erdoğan'ı bir daha vurur"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ortak açıklamada bulundu. Özel, İmamoğlu hakkındaki diploma soruşturması ile ilgili; "Bu iş döner dolaşır Recep Tayyip Erdoğan'ı bir daha vurur" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları;

Türkiye'yi içinde olduğu sıkıntıdan kurtaracağız.

"DİPLOMA SORUŞTURMASI ACZİYETTİR"

O'nun okul arkadaşı bulunamazken İmamoğlu'nun kanıtı var.

"ANKETLERDE PUAN FARKI 4.2"

Hangi anketlerde 5 aydır birincilermiş?

İMAMOĞLU'NA AÇILAN DİPLOMA SORUŞTURMASI

Bu iş döner dolaşır Recep Tayyip Erdoğan'ı bir daha vurur.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"ERKEN SEÇİME TARAF DEĞİLİM"

Erdoğan'ın adaylığının önü açılmamalıdır.

"MUHALEFETİ DÖNÜŞTÜRECEĞİZ DİYOR"

Erdoğan desin, biz her zaman Cumhuriyet'e bağlıyız.

"5 VEKİL AKP'YE GEÇTİ"

Oya ihanet, demokrasiye ihanettir.

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