Dervişoğlu ve Özel'den önemli açıklamalar! "Bu iş döner dolaşır Erdoğan'ı bir daha vurur"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ortak açıklamada bulundu. Özel, İmamoğlu hakkındaki diploma soruşturması ile ilgili; "Bu iş döner dolaşır Recep Tayyip Erdoğan'ı bir daha vurur" dedi.