Dervişoğlu'ndan 'adaylık' çıkışı: "Ben diyorum ki muhalefet çıksın..."

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 25 yıl sonra çıkarılmak üzere Türkiye’ye teslim edildiğini vurgulayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Gerçek özne Meclis kürsüsü değil, Öcalan’ın serbest bırakılması” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın yeniden aday olması için bir şartın olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “TBMM, nitelikli çoğunlukla erken seçim kararı alırsa aday olabilir. Ben diyorum ki muhalefet ‘Erdoğan aday olamaz’ desin” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayıp terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla devam eden tartışmalara varan gündeme ilişkin konulara değindi.

“O ELİN GERÇEK SAHİBİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN”

Bahçeli’nin el uzatmasına dair konuşan Dervişoğlu, “Devlet Bey el sıkışmadı, el uzattı. Çünkü el sıkışmayı çok yaşadı Türkiye. Sayın Bahçeli, TBMM’de o yasama yılı açılışında Tayyip Bey’in yaptığı konuşmaya istinaden, durumdan vazife çıkararak DEM’e el uzattığını söyledi. Dolayısıyla Cumhur İttifakı adına el uzattığını da ifade etti. O elin gerçek sahibi Recep Tayyip Erdoğan” yorumunda bulundu.

Dervişoğlu, kayyum atamalarını Bahçeli’nin sözleriyle ilişkilendirmediğinin altını çizdi. Dervişoğlu, “Geçmişe baktığınızda birbirleriyle ilgili neler söylediler. Dolayısıyla onların söylemlerini merkeze alarak bir değerlendirme yapmanın faydası olduğunu düşünüyorum” dedi.

MUHALEFET ÇIKSIN ‘RECEP TAYYİP ERDOĞAN ADAY OLAMAZ’ DESİN”

Anayasaya göre Erdoğan’ın iki kez aday olamayacağının altını çizen Dervişoğlu, muhallefetten bu konu hakkında net bir tavır almasını istedi. Dervişoğlu, “Bunun bir şartı var, aday olmasının. TBMM, beşte üçlük bir çoğunlukla yani nitelikli çoğunlukla erken seçim kararı alırsa Recep Tayyip Erdoğan bir kere daha aday olabilme hakkına sahip oluyor. Şimdi bunu muhalefete telaffuz ettirdiler. Ben diyorum ki muhalefet çıksın ‘Recep Tayyip Erdoğan aday olamaz’ desin” şeklinde konuştu.