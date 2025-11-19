MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim' sözüne İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısından Bandırma vapuru ve İmralı feribotu çıkışı geldi. Dervişoğlu, "Bandırma vapuruna binen kahramanların adını dillerinden düşürmezken İmralı feribotuna binmek için can atıyorlar. 3 arkadaşı ile gidecekmiş. Tutmayın bu İmralı yolcularını salın gitsin" dedi.

DERVİŞOĞLU: İMRALI DENİZ FENERİ, ÖCALAN'A GÖRÜŞ İZNİ İSTİYOR

Açılımın mimarı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında izin isteyerek, 'Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim' demişti. Dervişoğlu ise "Bir de alkışcılarından izin istedi. İmralı Deniz feneri, Öcalan'a görüş izni istiyor. Alkışcı mürettebat ise izin verdiğini sanıyor. Erdoğan izin vermemiş ki salondakilerden izin istiyor. Bunların hasreti kucaklaşmadan bitmeyecek, salın gitsin" tepkisinde bulundu.

BANDIRMA VAPURU VE İMRALI FERİBOTU KARŞILAŞTIRMASI

"İYİ Parti grubunda ise Cumhuriyet alkışlanıyor, ihanet değil. Cumhuriyet'in gördüğü ilk ihanet değil, ama bu hesap mahşere kalmayacak, günü geldiğinde soracak. Bu millet gerekeni yapacaktır" diyen Dervişoğlu'ndan İmralı feribotu ve Bandırma vapuru karşılaştırması geldi. Dervişoğlu şunları dile getirdi:

"O Samsun'a adımını atarken, adımını iskeleye değil istiklale attı. Bunlar İmralı'da izmihlale koşuyorlar. Atatürk Müdanya'da bozguna uğrattığı düşmana ateşkes imzalattı. Bunlar hain ile kuçaklaşmaya Mudanya'dan kalkışıyorlar. Bandırma vapuruna binen kahramanların adını dillerinden düşürmezken İmralı feribotuna binmek için can atıyorlar. 3 arkadaşı ile gidecekmiş. Tutmayın bu İmralı yolcularını salın gitsin. Senin sadece adın Devlet, sen devlet değilsin.""