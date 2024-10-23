Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'ip' yanıtı

"Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün partisinin grup toplantısında kendisine fırlattığı urganı istediğini söylemişti. Dervişoğlu ise Bahçeli'nin yanıtına ilişkin, 'Urganı değil, konuşmamı asın' dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN İDAM İPLİ GÖNDERME

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisini grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin, "Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun" söylemine değinmişti. Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan için geçmişte fırlattığı idam ipini, bugünkü mecliste kürsüden fırlattı.

MAKAM ODASINA ASACAK

Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kayar, "MHP Lideri Devlet Bahçeli, İP Grubundan o İP'i istedi ve Genel Merkez'deki makam odasına asacağı öğrenildi" ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU'NDAN 'KONUŞMAMI AS' YANITI

Son olarak Dervişoğlu, Halk TV'ye konuştu. Dervişoğlu, "Urganı değil, bugünkü konuşmamı odasına assın. 17-25 saatinin üzerine koysun" dedi.