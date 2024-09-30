Dervişoğlu’ndan çarpıcı yorum: Pazarlık üzerine kurgulanmış senaryo

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kahramanmaraş'ta “erken seçim” sorularına çok çarpıcı başlıklarla yanıt verdi ama medya sadece birkaç cümlesini haber yaptı.

Dervişoğlu diyor ki;

"Erken seçim konuşulursa erken seçim vadeye yayılmayacak bir taleptir.

Vadeye çek kesilir gibi erken seçim tarihi açıklanmaz.

Seçim ne için yenilenecek?

Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olsun diye mi?

Anayasa’ya göre, zamanında yapılacak seçimde (2028) Erdoğan bir daha aday olamıyor.

Aday olmasının tek şartı Meclis’in 360 milletvekili ile erken seçim kararı almasıdır.”

Dervişoğlu’nun bu sözleri elbette CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “2025 Kasım ayında erken seçim” çağrısına karşıdır.

İYİ Parti genel başkanının Özgür Özel’e doğrudan söylediği şu sözlere de dikkat çekiyorum:

“Özgür Bey de diyor ki; ‘Recep Tayyip Erdoğan'ı buradan yenerek göndermek istiyorum.’

Siyaset elbette ki bir arenadır ama hiçbir siyasetçi gladyatör değildir.

Dolayısıyla düello mantığıyla siyaset yapılmaz.

1,5 sene sonra yapılacak seçim temenni ederim ki bir pazarlık üzerine kurgulanmış senaryo olmaz."

Bu değerlendirmeler ne kadar önemli değil mi?

Meclis’teki sandalye dağılımı şöyle:

AKP: 266, CHP: 128, HDP: 57, MHP: 50, İYİ PARTİ: 30, SAADET: 20 DEVA: 15

Bu durumda Dervişoğlu’nun, “bir pazarlık üzerine kurgulanmış senaryo” değerlendirmesi Kasım 2025 erken seçim kararı için şu matematiği gösteriyor:

AKP + CHP + MHP + Hüda Par + DSP = En az 449 sandalye.

Dikkatinizi çekerim:

Erken Seçim ve Yeni Anayasa değişikliği için mecliste gerekli 400 oyun aşılabiliyor.

Yeni Anayasa referanduma gitmeden mecliste kabul edilebiliyor.

Erdoğan ve Özel arasında “bir pazarlık üzerine kurgulanmış senaryo” var mı? Gerçekleşir mi?

CHP’nin yeni anayasadan beklentisi nedir?

Parlamenter rejim. Tek adam olan başkanlık rejimi. Revize edilecek başkanlık rejimi. Hiçbiri.

Uzlaşma ve müzakere döneminde Erdoğan ve Özel arasında pazarlık ve senaryo varsa yukarıdaki hangi şık üzerinde anlaştılar?

Özetle demem o ki;

Siyasete 16 yaşında Fatsa’da Ülkücü Gençlik Derneği’ne üye olarak atan Dervişoğlu, 1978’de ilk siyasi yöneticiliğine derneğin başkanı seçilerek başladı.

Yaklaşık 50 yıldır siyasetin içinde olan Müsavat Dervişoğlu deneyimli bir siyasetçidir ki asla boş laf söylemez.