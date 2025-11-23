İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya bir heyet gönderme kararına tepki gösterdi.

'BİZE HESAP SORMAYI NASİP ETMESİ İÇİN ALLAH'A YALVARIYORUM'

Dervişoğlu, ’Bu, toplumun bir kesiminin haklarının ve hukukunun savunulması işi değildir. Bu yapılan iş ve işlem, teröre, terörist başına, terörün uzantısı olan siyasi partiye cüret ve cesaret vermekten başka bir şey değildir. Anayasamıza ve kanunlarımıza göre de suçtur. Bu büyük millete karşı bu suçu işleyenler gün gelecek adalet huzurunda vallahi hesap verecektir, billahi hesap verecektir. Bu hesabı bize sormayı nasip etmesi için Cenabı Allah'a yalvarıp yakarıyorum’ sözlerini sarf etti.

'CHP ARTIK KOMİSYONDAN ÇEKİLMELİDİR'

CHP’nin İmralı’ya heyet göndermediğini, ama komisyonda çalışmaya da devam edeceğini belirttiğini hatırlatan Dervişoğlu, ‘İmralı'ya gidilmesini engelleyemeyen koskoca ana muhalefet partisi artık o komisyondan çekilmelidir, artık o komisyonda bulunmamalıdır, bu ihanete daha fazla ortak olmamalıdır. Aynı çağrım diğer partiler için de geçerlidir’ dedi.

Daha önce CHP’yi komisyona girmemesi konusunda uyardıklarını belirten Dervişoğlu, şunları söyledi, ‘Ana muhalefet partisinin tarafımızdan uyarılması durumu söz konusu oldu. ‘Bu komisyona girmeyin, bu komisyon sadece melun hedefleri meşrulaştırmak amacıyla kurulan bir komisyondur, siyasi partiler tuzağa düşürülmek suretiyle sürecini figüranı yapılmak istenilmektedir’ dedik. Ama partiler bizi dinlemedi, ‘ biz gidelim orada görüşlerimizi söyleyelim, kabul etmediğimiz şeyler varsa da buna karşı duralım’ dediler. Karşı dursan ne olur ki zaten bir şeyi değiştiremiyorsun ki. İşte bugün CHP karşı durdu. Ve emin İmralı ziyaretine katılmayacağını söyledi ama komisyonda çalışmaya da devam edeceğini ifade etti.’