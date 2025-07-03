Dervişoğlu'ndan ekran karartma cezalarına tepki. Halk TV ve Sözcü TV'ye destek

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Dervişoğlu'ndan ekran karartma cezalarına tepki. Halk TV ve Sözcü TV'ye destek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV ve Sözcü TV'ye verilen ekran karartma cezalarına tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV ve Sözcü TV'ye verilen ekran karartma cezalarına tepki gösterdi.

Halk TV ve Sözcü TV aynı anda 10 gün karartılacak!Halk TV ve Sözcü TV aynı anda 10 gün karartılacak!

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca olup bitenden sonra Sözcü ve Halk TV’nin ekranlarının karartılmasına doğrusu hiç şaşırmadım. Zira korkaklar, tanımadıkları seslerden büyük endişe duyarlar. Bu durum ya geçmişte yaşanmış travmatik bir deneyimden ya da yaradılıştan gelen hayatta kalabilmek içgüdüsünden kaynaklanır. Unutulmaması gereken, korkunun ecele faydası olmadığıdır!" tepkisinde bulundu.

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