Dervişoğlu’ndan Erdoğan’a "faili meçhuller-beyaz toroslar" tepkisi!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Edirne’deki il divan toplantısında konuştu.

Türkiye’nin yaralarını sarmaya fırsat verilmediğini savunan Dervişoğlu, “Her gün bir yerlerden birileri çıkıyor ve bu milletin bağrına bir ihanet hançeri saplıyor, memleket sevdasıyla yanan herkesi teyakkuz haline geçiriyor. İYİ Parti'nin alarm hâlinde olmasının sebebi budur. İhanet etrafımızı sarmıştır. İhanet hainlerden değil, dost gibi görünenlerden gelmektedir. İhanet düşman askerinden değil, bu ülkeyi yönettiğini zannedenlerden gelmektedir.” dedi.

“SÜREÇ KANSIZ ÖCALAN’IN DAVET EDİLMESİYLE BAŞLADI”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla başlayan sürece değinen Dervişoğlu, “Sıkıntılı bir projeyle karşı karşıyayız. Bu projenin tetikçiliğini kimlerin yaptığını biliyorsunuz. Bir siyasi partinin genel başkanı, kendisine sunulmuş projenin icrası için üstlenmiş görevi yerine getirebilmek için 50 bin evladımızın katili, alçak, kansız, köpek Abdullah Öcalan’ı TBMM’ye davet etti. Sürecin tetikçiliği böyle başladı.” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK ORTADOĞU DEMEK, KÜÇÜK TÜRKİYE DEMEKTİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığının büyüsüne kapıldığını, Bahçeli’nin de bu projenin sekreterliğine soyunduğunu savunan Dervişoğlu, “Herkes bu işin arkadaşında kim var sorusuna cevap arıyor. Ben size söylüyorum. Bu işin arkasında ABD, onun Büyük Ortadoğu Projesi ve bundan nemalanmak isteyen büyük İsrail projesinin ayakdaşları var. Büyük Ortadoğu Projesi dediler. Çünkü büyük Ortadoğu demek, küçük Türkiye demektir.” değerlendirmesini yaptı.

“HERKES HADDİNİ BİLECEK!”

Türk milli kimliğinin zaafa uğratılmaya çalışıldığını savunan Dervişoğlu, “Kısmen de olsa bir mesafe aldıklarını söyleyebilmemiz mümkün. Ben artık ‘bir şey söylersem şu alınır’ endişesiyle konuşmayı terk ettim. Türkiye tehdit altındadır. Türkiye’nin milli varlığı tehdit altındadır. Türkiye’nin üniter devlet yapısı tehdit altındadır. Türkiye’de Türklük tehdit altındadır. Artık nezaket, zerafet bizim için bitmiştir. Herkes haddini bilecektir.” şeklinde konuştu.

“DOĞRULARI SAVUNMAK İÇİN KAÇ KİŞİ OLDUĞUNUZ ÖNEMLİ DEĞİL”

Kurtuluş Mücadelesi dönemine değinen Dervişoğlu, “O dönemde de bu dönemde olduğu gibi teslimiyetçi kafaya sahip devlet idarecileri vardır. O dönemde de manda ve himayeden yana milliyetçi geçinen çevreler vardır. O dönemde de saltanat yanlısı insanlar vardır. O dönemde de verilecek kurtuluş mücadelesine inanmadığı için bozgunculuk yapanlar vardır. Mustafa Kemal de işte o zaman tek kalmıştır. Onun için diyorum ki; doğruları savunmak için kaç kişi olduğunuz önemli değildir.” dedi.

“AÇILIMIN PEŞİNDE KOŞANLAR LOZAN’A ATIFTA BULUNARAK ŞİKAYETÇİ OLUYORLAR”

Bugünkü süreci Sevr’e benzeten Dervişoğlu, “Bugün açılımın peşinde koşanlar Lozan’a atıfta bulunarak şikayetçi oluyorlar. Lozan’ın getirdiği şartları kabul etmiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tabu senedine saldırıyorlar. 50 seneden bu yana terör faaliyetlerinde bulunuyorlar, fırsat buldukça da bunu denemeye çalışıyorlar. Bu beyler işbaşına geldiğinde terör sıfırlanmıştı. 2002 yılından sonra terör yeniden harekete geçti. İşbaşına gelmelerinden sonra Türkiye’nin jeopolitiğini unuttular. Bunu ilk başında masum hane yaptılar ama bunu yaptıranlar vardı. Onlarla sıkı fıkı olunca bu sefer ortak da oldular. BOP’da oradan neşet etti.” ifadesini kullandı.

“KİMSEYLE MİLLİYETÇİLİK YARIŞTIRMIYORUM AMA…”

Dervişoğlu, “Bahçeli konuşurken Türk milleti adına konuşuyor hissiyatı yaratmak suretiyle milliyetçilik dersi vermeye kalkışıyor olabilir. Ama biz buradayız ve açıkça söylüyorum. Kimseyle milliyetçilik yarıştırmıyorum ama diyorum ki; milliyetçiliğimin zekatını versem ondan elli tane satın alırım” diye ekledi.

“’MÜCADELEN BİTTİ Mİ Kİ SİLAHIMI TESLİM EDECEĞİM’ DİYORLAR”

Bir grup PKK’lı teröristin silah bırakmasına değinen Dervişoğlu, “Silahları kazanın içine koydular ve yaktılar. Neden teslim etmedin de yaktın diye soruyorlar. Gerilla silah teslim etmez diyor. Mücadelen bitti mi ki silahımı teslim edeceğim diyor. Ama akşam televizyonlarda başka masallar dinliyorsunuz. Eline değneği alan haritada bir şeyler anlatıyor. Ama işin aslı böyle değil.” şeklinde konuştu.

“ÖCALAN, KOMİSYONA İHTİYAÇ DUYULACAĞINI 2013 YILINDA SÖYLEMİŞ”

Terör örgütünün talepleri olabileceğine işaret eden Dervişoğlu, “Öcalan bir komisyona ihtiyaç duyulacağını 2013 yılında söylemiş. Hatta komisyon için verilen isimler içinde Numan Kurtulmuş da var. O Numan Kurtulmuş, bugün TBMM Başkanı olarak komisyon kurma çalışmaları yapıyor. Size akıl verenin aklına tüküreyim. Siz bizi mevzulardan bir haber mi sanıyorsunuz. O günden bugüne sürdürülen süreç nakış nakış işlenmiş” ifadesini kullandı.

“BU MİLLETE KİM NE YAPTIYSA HESABI SORULACAK”

Bahçeli’nin de komisyon istediğini hatırlatan Dervişoğlu, “Devlet Bey bu aralar ne isterse bu hükümete yaptırıyor. Bu memleketin başına gelen bütün kötülüklerin hesabını bu hükümetle birlikte Bahçeli’den sormak boynumun borcu olsun. Bu millete kim ne yaptıysa bu millet hesabını soracaktır.” değerlendirmesini yaptı.

“İHANETİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIMAMIZ İSTİYORLAR”

Salt çoğunlukla kurulması planlanan komisyondaki hayır oylarının alınacak kararları meşrulaştıracağını savunan Dervişoğlu, “İhanetin değirmenine su taşımamız istiyorlar. Bu tuzakları herkesi düşürebilirsiniz. Biz bunca tecrübeyi gözümüzden sapanla vurulmak için yaşamadık. Biz bu memleketin çilesini çeken evlatlarıyız. O sebeple hem oyunlarınızı hem de düzeninizi bozacağız” dedi.

“HER ZAMANKİNDEN FAZLA BİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR”

Komisyona tartışmaları kapsamında üzerlerine oynanan oyunların artacağını dile getiren Dervişoğlu, “Bugünlerde her zamankinden fazla birliğe ihtiyacımız var. O sebeple dışarıya kulaklarınızı kapatın. Dedikodulara itibar etmeyin. Kimin ne zaman ne oyun kurgulayacağı belli değildir ama bir tek şeyden emin olabilirsiniz. Öyle bir kadroya sahibiz ki bunların bize yutturacağı tek tuzak olmayacak” diye ekledi.

Dervişoğlu şöyle devam etti:

“Silah teslim edilirken herhangi bir tutanak hazırlandı mı? Silahların balistik incelemeleri yapıldı mı? Eşkıyalar, adaletin karşısında boynumuz kıldan ince dediler mi? Böyle bir töreni yapıyorsunuz ama bunu sana sormazlar mı? Ey Erdoğan, sen etrafında hiç mi akıllı adam bulundurmuyorsun. Bu suçtur, suç. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı suç işliyorsun. PKK, 30 tane teröristten mi ibaret?”

ERDOĞAN’IN "FAİLİ MEÇHULLER, BEYAZ TOROSLAR, YAKILAN KÖYLER" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faili Meçhuller, Beyaz Toroslar, Yakılan Köyler" çıkışına da tepki gösteren Dervişoğlu, bu ifadelerin yurt dışında Türkiye’nin suçlanması için kullanılabileceğine işaret etti.

Dervişoğlu, “Ey Erdoğan madem bunu söyledin. Utanmıyorsan Ermeni tezlerine de sahip çık. Ermeni tezleri ile bu söylediklerinin arasında bir fark yok. Ermeniler de bize işgalci ve soykırımcı diyor. Kasımpaşa’da hala su sattığını mı sanıyorsun. Aklını başına al” ifadesini kullandı.