Dervişoğlu’ndan Erdoğan’ın mazot hesabına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde iyileşme söz konusu. Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor” şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. “Anladığım kadarıyla Erdoğan bir deponun kaça dolduğunu bilmiyor” diyen Dervişoğlu, “Dediği gibi hangi gösterge iyiye gidiyor anlayabilmiş değilim. TÜİK sadece milleti kandırıyor sanıyordum. Demek Cumhurbaşkanı’nı kandırmaya devem ediyor” ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Merkezi’ndeki görüşmede İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan ve İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan da yer aldı. Dervişoğlu ve Babacan görüşme ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail ve İran arasındaki gerginliğe değinen Dervişoğlu, “İsrail şımarıklığının sonlandırılması gerekiyor. İsrail’in dünden bugüne bölgede yaptıkları ve lidersizleştirme sürecinin bir tehdide dönüşmüş olması hali Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir mahiyet arz etmeye başladı. Dün söylediklerimizde bugün haklı çıkmaktan dolayı mutlu olduğumu söyleyememem ama gidişat kendisini öyle bir gösterdi ki, dünden bugüne yaşanan gelişmelerin İran’a kadar dayanacağı sonra da hedef tahtasına Türkiye’yi alacağı bilinen bir gerçekti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin buna karşı güvenlik tedbirlerini alması ve uluslararası toplumu harekete geçirecek adımları atması gerekiyor.” dedi

“TEK ADAM REJİMİNİ TAHKİM EDECEK BİR DÜZENLEMENİN YANINDA OLMAYIZ”

Yeni anaysa değişikliğine dair ise kırmızı çizgilerinin belli olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Tek adam rejimini tahkim edecek bir düzenlemenin asla yanında olmayacağımızı ifade etmiştim. İki partinin müştereken hazırladığı anayasa değişikliği önerisinin altındaki imzaya sağdık kaldığını biliyorum. Bugün bunun bir kere daha deklere edilmesinden memnuniyet duydum. Türkiye’de eğer parlamenter demokratik sisteme geçiş yolunda bir anayasal düzenleme söz konusu olursa iki partinin konuyla ilgili tavrı müşterektir” ifadesini kullandı.

“KOMİSYON TEKLİFİNE HÜKÜMETİN NASIL BAKTIĞI NET DEĞİL”

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yapılan çağrıyla başlayan süreç kapsamında TBMM’de kurulması planlanan komisyona değinen Dervişoğlu, “Birileri bir isim takmak istiyor ama henüz düşünceden eyleme dönüşmüş bir hal yok. O teklife hükümetin nasıl baktığı da net değil. O komisyona karşı da yaşanması muhtemel olumsuzlukları ifade ederek endişelerimizi dile getirdik. Orada da kısmen ortaklaştığımızı söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.

“HAZIRLIKLARI VARSA ÖNÜMÜZE GETİRMİŞ OLMALARINI BEKLERDİK AMA…”

Dervişoğlu, “Devlet, hükümetle birlikte bir anayasa değişikliği hazırlıyor türünden bir hissiyat yaratmaya çalışıyorlar. Devlet, hükümet, Erdoğan, Bahçeli, İmralı, Kandil, DEM bu işin neresinde henüz bunu net olarak belirleyebilme imkanına sahip olamadık. Ortaya bir şey atıyorlar ve siyasi partilerin tartışmasını arzu ediyorlar. Böyle bir muradın yaşama geçirilmesine fırsat tanımayacağımızı ifade ediyorum. Eğer bir hazırlıkları varsa bu zamana kadar önümüze getirmiş olmalarını beklerdik ama konuyla ilgili komisyon çalışmalarına yeni başladıklarını ifade ediyorlar. Bu da ciddiyetsizliklerinin bir delili olarak karşımızda duruyor. TBMM’de anayasa ve adalet komisyonları var ama bu hükümetin bir de torba kanun saplantısı var. Anayasa değişikliğini bile bir torba kanun gibi ele almış olmaları halini TBMM’nin manevi şahsiyetini olumsuz yönde etkileyecek bir adım olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

Türkiye’nin sorunlarının aşılabilmesi için kapılarını kimseye kapatmadıklarının altını çizen Dervişoğlu, “Aradığımız şey samimiyettir. Aradığımız şeyi burada bulmuş olmaktan mutluyum. Sayın Genel Başkana teşekkürlerimi sunuyorum” diye ekledi.

“ERDOĞAN BİR DEPONUN KAÇA DOLDUĞUNU BİLMİYOR”

Dervişoğlu ve Babacan basın toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor”, “Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde iyileşme söz konusu” şeklindeki açıklamaları hatırlatılan Dervişoğlu, “Anladığım kadarıyla bir deponun kaça dolduğunu bilmiyor. Mazot 50 lirayı aştı. En küçük aracın deposu 60 litre. Sadece mazot üzerinden hesap yaparsanız 1 depo 3 bin liraya doluyor. 10 depo 30 bin lira yapıyor. Cumhurbaşkanı keşke bu sorunların çözümlerini futbol terimlerinden yararlanarak sağlamaya gayret sarf etseydi” dedi.

Asgari ücretlinin de emeklinin de satın alma güçlerinin düştüğünü dile getiren Dervişoğlu, “En azından 3 bin 500 liralık bir irtifa kaybı söz konusu. Bunun telafi edilmesi gerekir” diye ekledi.

Asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının 29 bin 850 lira olması gerektiğini savunan Dervişoğlu, “Dediği gibi hangi gösterge iyiye gidiyor anlayabilmiş değilim. TÜİK sadece milleti kandırıyor sanıyordum. Demek Cumhurbaşkanı’nı da kandırmaya devem ediyor” şeklinde konuştu.