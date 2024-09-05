Dervişoğlu’ndan erken seçim çıkışı. Canlı yayında duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada erken seçim tartışmaları ile ilgili konuştu. Dervişoğlu, en yakın takvimde yapılacak bir seçime hazır olduklarını söyledi. Dervişoğlu, muhalefetin seçim kararını tek başına alamayacağını belirterek iktidarın da sürece dahil olması gerektiğini söyledi.

Halk TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Bu Sabah programına konuk olan Dervişoğlu, iktidarın sanki yeni göreve gelmiş gibi söylem ürettiğinin altını çizdi. “Eğer iktidar ülkeyi yönetemiyorsa yeni bir iktidara ihtiyaç vardır sonucu çıkar” diyen Dervişoğlu, bunun vadeye yayılan bir şey olamayacağının altını çizdi. “Tayyip Erdoğan’ın takvimini belirleyeceği bir seçimi ben erken seçim olarak göremem” şeklinde konuştu.

Muhalefetin tek başına Meclis’te erken seçim kararı alma şansının olmadığını belirten Dervişoğlu, “İktidarın da içinde bulunduğu bir denklemden bahsetmek söz konusudur. Bu fırsatı iktidara vermek sadece Cumhurbaşkanının yeniden aday oluşunun önünü açmak değil. Sayın Cumhurbaşkanın yeniden aday olacağına dair bir endişe taşımıyorum. Siyaset elbet bir arenadır ama siyasetçi bir gladyatör değildir. Siyasetçi rakibini düelloya davet edemez. Siyasetçinin bir sorumluluğu vardır. Siyasetin kişilere yüklediği sorumluluklar vardır. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi lazım” dedi.

“EN YAKIN TARİHTE YAPILACAK GENEL SEÇİME HAZIRIZ”

İYİ Parti’nin en yakın takvimde yapılacak bir genel seçime hazır olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Eğer biri ‘Ben birinci partiyim’ ya da ‘Ben iktidarım’ diyerek takvimini tanzim etmeye yönelik bir yol haritası belirlerlerse biz bunu spekülatif buluruz” ifadelerini kullandı.

Erken seçim çağrılarını en başından beri spekülatif bulduğuna dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapamayacağınız bir seçime davet ediyorsunuz insanları. Bu seçime davet değil, bu düelloya davet gibi bir şey. Bu, o yönüyle ele alınması icap eden bir şey. Kendi içinde bir takım stratejiler barındıran bir talep. ‘Efendim, 2025’in kasım ayında yapalım, uygundur. Olmadı 2026’da yapalım.’ Kimle yapacaksınız, bu kararı kimle alacaksınız? Bugünkü iktidarla alacaksınız. ‘Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday oluyor Meclis seçim deyince’ deyip gölgelenebilecek bir husus değil. Kim aday olursa olsun.”

“ERDOĞAN SEÇİM MAĞLUBİYETİ YAŞAYARAK GİTMELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası adaylığı ile ilgili konuşan Dervişoğlu, “Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı 2 defa seçiliyor, Tayyip bey 3. defa seçildi. Eğer erken seçim Meclis kararı ile alınırsa Tayyip bey aday olabiliyor. Başımızın üstüne, aday olmasıyla alakalı bir şey değil bu. Tayyip Erdoğan bir takım anayasal hakları avantaja dönüştürmek üzere Türkiye’de bazı kurullardan yararlanıyor olabilir. YSK, 3. defa olmasına rağmen Tayyip beyin adalığına müsamaha gösterdi. Aslında bana sorsanız bu seçimde de olamaz. Recep Tayyip Erdoğan bir seçim mağlubiyeti yaşayarak gitmeli. Bu milletin asaleti, zaten öyle bir ferasetin bu sandığa yansıması gerekiyor. Bu millet onu yapar” şeklinde konuştu.