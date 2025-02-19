Müsavat Dervişoğlu’ndan iktidara sert TÜSİAD çıkışı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında TÜSİAD’a yapılan eleştirilere sert tepki gösterirken, Yaşanan gelişmeleri ‘Pardon filmi’ ile göndermede bulundu.

Soruşturmalar ve teğmenlere ilişkin konuşan Dervişoğlu, “Darbe korkusu, darbeci zihniyete yatkın olanların aynaya baktığında gördükleridir. Korktukları şey aslında kendi suretleridir. Genç teğmenler bir yemin eder, darbe korkusu sarar. Sanatçılar açıklama yapar, darbe korkusu sarar. Depremzede vatandaş ‘Nerede bu devlet?’ der darbe korkusu sarar. Futbol maçlarında taraftarlar, teröre lanet okur bunları darbe korkusu sarar. 12 senelik Gezi olaylarından darbe senaryosu çıkartırlar. Bunu uydurtacak marifetleri adamları da bakan yapar” dedi.

‘TÜSİAD'IN HATASI KONUŞMAK DEĞİL, GEÇ KALMAKTIR’

TÜSİAD’a yapılan eleştirileri sert tepki gösteren Dervişoğlu, “TÜSİAD açıklama yapar, darbeden ve vesayetten bahseder bu beyler. Ne demiş bu TÜSİAD? 'Hukukun üstünlüğünün yok edilmesi yatırım ortamını olumsuz etkiliyor… Enflasyonla mücadelede tüm kesimlerle sosyal mutabakat sağlanmalıdır... Merkez Bankası’nın bağımsızlığından taviz verilmemelidir... Kamu harcamalarının verimsiz kullanımı ve kayıt dışı istihdam bütçe açıklarını artırıyor ve gelir adaletini bozuyor... Bu tüzük, resmi kayıtlarda yer alıp ilgili makamların denetiminden geçtiğine göre TÜSİAD bütün bunları söyleme hakkına sahiptir.” ifadelerini kullandı.

‘TÜSİAD'ın hatası konuşmak değil, geç kalmaktır’ diyen Dervişoğlu, “Umuyorum ki cesaretle dile getirdikleri doğruların cesaretle arkasında durmaya muvaffak olabilirler. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar döneminde yolsuzluk ve rüşvet arttı. Yoksulluk yolsuzlukla kardeştir. Türkiye’de vergi cehenneminde yaşıyoruz. Bu cehennemler birileri için rant cennetidir.” şeklinde konuştu.

PARDON FİLMİ GÖNDERMESİ

Yaşanan gelişmeleri ‘Pardon filmi’ ile özetleyen Dervişoğlu şunları söyledi:

Pardon filmi gibidir Türkiye’de yaşananlar. Tüm hayatınıza kast edilir, hayatınız karartılır da, Pardon deyip geçiştirilir. Gerçi artık pardon diyen bile kalmamıştır. Pardon bile eski Türkiye’de kalmıştır. Yeni Türkiye’de nedamet, vatandaştan beklenir. Vergi kaçıran, vergi kaçırılmasına göz yuman bir kişi arıyorsanız, Milletin kürsüsünden ihbar ediyorum; son 20 yılın en büyük meblağlı vergi kaçırılmasına göz yuman Saray'daki kayyumdur, Recep Tayyip Erdoğan’dır.

"TERÖRİST DEMEK, İSTİBDAT VE SARAY REJİMİNE KARŞI OLMAK DEMEKTİR"

Dervişoğlu teröristbaşı ile masaya oturan iktidarı eleştirirken, “Bugün iktidarın uçan mürekkeple yazılmış sözlüğünde terörist demek, istibdat ve saray rejimine karşı olmak demektir. Hatta ve hatta, bu pervasızlık, bu yasa tanımazlık içinde, hatta yasa bilmezlik içinde, devleti yönetenler, teröristbaşıyla masa kuracak, ona emeklilik planları yapacak, ondan medet umacak kadar düşecekler ve buna karşı, olmaz böyle delirmişlik diyenleri ise utanmadan, sıkılmadan “terörist” ilan edebilecekler, azmettirme özgürlüğü ile taşeronlarına tehdit ettirecekler demektir. Yani şehidinin bile kanı yerde kalacak, kolunu, bacağını, gözünü bu toprağa feda eden gazini bile kimse umursamayacak demektir” dedi.