MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan açılım süreci yine Bahçeli'nin 'Gerekirse üç arkadaşımı alıp İmralı'ya giderim' sözleriyle başka bir boyuta taşındı.

Komisyon Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından İmralı'ya giderek PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşme kararı aldı. Komisyon toplantısında AKP, MHP ve DEM Parti'den birer üyenin yer aldığı bir heyetin İmralı Adası'na giderek Öcalan'la görüşme yapacağı kesinleşti. CHP ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis'te kurduğu Yeniyol Partisi grubu ise İmralı ziyareti için üye vermeme kararı aldı.

KOMİSYON İMRALIYA GİTTİ

Komisyon heyeti bugün İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi. TBMM'den yapılan açıklamada görüşmenin 'olumlu sonuçlar doğurduğu' söylendi.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir.

Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.

Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir"

"İHANETİN ZAMANAŞIMI YOKTUR"

Komisyon heyetinin İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşmesini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yaşananları ihanet olarak nitelendirerek, "Gönderen, Giden, Bekleyen, Susan da iyi bilsin ki; İHANETİN ZAMANAŞIMI YOKTUR!.." dedi.