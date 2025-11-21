TBMM'de kurulan 'Terörsüz Türkiye' komisyonu 18'inci toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda, komisyonun Terör örgütü PKK'nın kurucusu, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan'ı ziyaret edip etmeyeceğine yönelik oylama yapıldı. Oylama neticesinde komisyondan İmralı'ya gitme kararı çıktı.

CHP komisyondaki oylamaya katılmazken; Demokrat Parti, DSP, HÜDAPAR oylamada "ret" oyu kullandı. Yeni Yol Grubu'ndan 2 kişi "çekimser" kaldı.

AKP, MHP ve DEM Partili 32 üye ise "evet" oyu verdi.

Ziyaret kararına en büyük tepki ise İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan geldi.

'Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisi, hükümlü bir caninin ayağına götürmek, devleti teröristle ve terör örgütüyle eşitlemek anlamındadır.' diyen Dervişoğlu, 'Tarih ve millet bütün bu olup bitenleri asla affetmeyecektir.' değerlendirmesinde bulundu.

'Terörsüz Türkiye' komisyonunun İmralı kararına, Dervişoğlu şu sözlerle tepki gösterdi:

Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisi, hükümlü bir caninin ayağına götürmek, devleti teröristle ve terör örgütüyle eşitlemek anlamındadır.

Mecliste kurulan korsan komisyonun temel amacının aslında bu olduğunu tüm ayrıntılarıyla birlikte sürecin en başından itibaren defalarca ifade ettim.

'TARİH VE MİLLET BÜTÜN BU OLUP BİTENLERİ ASLA AFFETMEYECEKTİR'

Komisyonun sayısal yapısı ve karar nisabının kurnazca planlandığını, sürece karşı çıkan partilerin komisyon içindeki yerlerinin sadece alınacak kararları meşrulaştırmaya yönelik olarak hazırlandığını, bu nedenle komisyona katılmamanın doğru olduğunu ve bu tuzağa düşülmemesi için dikkatli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirdim.

Sonuca bakarak bir kere daha haklı çıkmış olmanın derin üzüntüsü içindeyim.

DEM Parti’nin hedefi, Sayın Bahçeli’nin de niyeti münasebetiyle ortaklaştığı bu sürece, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak sözde çekimser kalmış, AKP Genel Başkanı sıfatıyla da resmiyette onay vermiştir.

Tarih ve millet bütün bu olup bitenleri asla affetmeyecektir.

Milletimizin kulak vermediğiniz gür sesini meydanlarda ve sandıklarda mutlaka duyacaksınız.