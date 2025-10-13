İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

"MANSUR YAVAŞ'A YÖNELİK SORUŞTURMALARIN BİZİM İÇİN HÜKMÜ YOKTUR"

İkili yapılan görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Müsavat Dervişoğlu, "Mansur Yavaş'a yönelik soruşturmaların bizim için hükmü yoktur" dedi.

"HERKESLE YAN YANA GELEBİLİRİZ AMA İHANET HARİÇ"

Öte yandan Dervişoğlu'na İYİ Parti ve Zafer Partisi olası ittifakı soruldu. Dervişoğlu, "Dar bir alana sıkıştırmak isteniyor İYİ Parti. Bunu doğru bulmuyorum. İYİ Parti dar alana ittifaklara sıkıştırılmamalı. İYİ Parti’nin merkez aklın hakimi olmasından yanayım. Herkesle yan yana gelebiliriz. Ama ihanet hariç" dedi.