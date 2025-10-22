İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC'deki seçimde muhalif aday Tufan Erhurman'ın kazanmasına ilişkin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, "Kıbrıs Türk halkının hür iradesiyle yaptığı seçimlerin sonuçlarının KKTC’nin bağımsızlığını perçinlediğini kabul etmelidir. KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir, bağımsız bir Türk devletinin adil ve özgür seçimler sonucu seçilmiş devlet başkanıdır. Yapılan seçimleri federasyon ile bağımsız devlet arasında bir referandummuş gibi sunmak, hadiseyi bu şekilde ele almak, düşmanları sevindirmek, Türkiye içinde bir mağlubiyet algısı yaratmaktır” dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırlar;

Kıbrıs Türk halkının bir devleti vardır ve garantörü de Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu hakikat öylesine köklü, öylesine güçlüdür ki; ne tek bir seçimle değişir ne de değiştirmeye kimsenin gücü yetebilir. Devlet aklı ve ahlakı olanlar bunu bilirler.

Tezkereye ilişkin, o meşhur komisyonda kimler ne tepki verecek göreceğiz.

Türkiye çeyrek asıdır kendini bilmezler tarafından yönetiliyor. Seçime kadar hazineyi boşaltalım, gelecek 4 yılı ipotek etmeye çalışıyorlar.

Erdoğan’ı TBMM’den kaçmamaya davet ediyorum. Delikanlıysa gelsin bütçeyi sunsun.

Milletin itibarından tasarruf ettiğimiz yeter artık kendinizden, yolsuzluğunuzdan tasarruf edin. Var olan tek şey kasayı doldurma derdi. Yandaş müteahhitlerinize gidin dokunun. Allah’ınız kitabınız yok mu?

Ülkemizde her geçen gün yapılan operasyonlarla adalet duygusu zedeleniyor. Belediye başkanları ile yürütülen süreç kamuya zarar veriyor. Büyükşehir belediye başkanlarının cezaevinde tutulması hukuken uygun değildir.

Buralardan çıkarılacak çok ders var. Evladını kaybetmiş bir annenin dava çıkışı “ben sadece ilahi adalete güveniyorum” sözünden ders çıkarmamız gerekiyor.

Bu memleket, kendini dokunulmaz sayan ne adamlar gördü.

Ey yanlış yolun şaşkın yolcuları bu ülkeyi Türk milletini provoke ederek varacağınız mevzide hiç iyi bir gelecek yoktur. Ya Öcalan'ı ya Kürtleri tercih edeceksiniz. Ya Cumhuriyet'i ya da sefilliği tercih edeceksiniz. Biz sonuna kadar 'kardeşlik ve Cumhuriyet' diyeceğiz.

Bize ‘barış’ diye yutturmaya çalıştığınız parçalamadan size gökten üç elma düşmez, başınıza taş yağar.

