Dervişoğlu'ndan MHP yöneticilerine: Milliyetçiliğimin zekâtını versem 7 sülalenize 40 sene yeter

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, MHP yöneticilerine tepkisini “Şimdi hakkımızda konuşuyor. Bazı yerlerde bazı toplantılar yapıyorlar. Onu temsilen bizi tanıyan tanımayan birileri de aleyhimizde, partimizin aleyhinde bazı beyanlarda bulunuyorlar. Buradan onlara da söylüyorum; herkes geçmişine baksın. Milliyetçiliğimin zekatını versem 7 sülalenize 40 sene yeter” sözleri ile verdi.

Dervişoğlu isim vermeden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in kendisi ve partisine yönelik açıklamalarına tepki sert tepki gösterdi.

İMRALI'DAKİ CANIBAŞINI MECLİS'TE KÜRSÜYE DAVET ETMEKLE BU SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Malatya’da partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu konuşmasında Bahçeli'nin Öcalan çıkışına geniş yer verdi.

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a çağrısına yönelik “Türkiye’nin aşmak zorunda olduğu birtakım sorunlarla da karşı karşıya bulunduğumuzun şuuru ve idraki içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Doğru çözümler önermeliyiz örneğin. Birilerinin dediği gibi bir sorunu çözmek için İmralı’daki canibaşını Meclis kürsüsüne davet etmekle bu sorunlar çözülemez. Önümüzde bölünmüş Irak örneği varken Suriye'de yaşanan stratejik hataların bu ülkenin başına yeni belalar getirme ihtimalini nazarı itibara almadan bu sorunları çözemezsiniz” diye konuştu.

"80 HALEP, 83 BİLMEM NERESİ DERKEN... SİZ BU HAYALLERİ KURARKEN AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Suriye’deki son gelişmeleri değerlendiren Dervişoğlu, “Halep fethedildi falan gibi tartışmalar var işte kimileri de yazıyor işte. 81 vilayetimiz var ya 82 Halep, 83 bilmem ne 84 neresi… Siz bu hayalleri kurarken aklınızı başınıza alın. Siz 83’ten, 84’ten bahsederken Türkiye'nin geleceği üzerine tuzak kuranlar ve oyun planlayanlar 81’i 80, 80’i 79, 79’78, 78’i 77’ye düşürmenin peşinde. Türk milleti bu tuzağa izin vermemelidir ve vermeyecektir” dedi.

"MİLLİ GÖÇ DOKTRİNİMİZİ ONLARLA PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşüyle ilgili hükümeti acil hareket etmeye çağıran Dervişoğlu, “2 konuda hükümeti acil hareket etmeye ve doğru davranmaya davet ediyorum. Aksi Türkiye'nin gerçek bekasını tehdit edebilmesi muhtemel sonuçları da beraberinde getirir. Hükümet bu söylediklerimizi tartışsın, ellerinde herhangi bir eylem planı yoksa Milli Göç Doktrinimizi onlarla paylaşmaya hazır olduğumu buradan ifade etmek istiyorum. Doğru bir eylem planlarının olmadığını ben biliyorum ama bizim partimizin var. Çünkü başka partilerde olmayan bir başkanlık bizde var; Millî Göç Doktrini ve Millî Güvenlik Başkanlığı var İYİ Parti’de.’’