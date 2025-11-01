TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay’ın 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un sunumunun ardından söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nu eleştirdi.







Usta’nın “Sizin bir PKK sevdanız olduğunu anladık. Benim anlamadığım şey, Abdullah Öcalan’ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor” ifadelerini kullanmasının ardından salonda tansiyon yükseldi.

''SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KARALAMA KAMPANYASI YAPACAĞINIZA ERHAN USTA’NIN SORULARINA VERECEĞİNİZ CEVAPLARI DÜŞÜNÜN''

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında bütçe komisyonunda yaşanan gerginliğe dair İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.



Dervişoğlu paylaşımında; ''Emanet İYİ Parti’nin kurumsal kimliği başta olmak üzere hepimizin boynunadır. Meclis Başkanı makamında oturmak, hiç kimseyi sorulacak sorulardan münezzeh kılmaz.

Sosyal medya üzerinden karalama kampanyası yapacağınıza Sayın Erhan Usta’nın sorularına vereceğiniz cevapları düşünün. TBMM’de canibaşına övgüler düzülürken ve lehine nümayişler düzenlenirken sessiz kalanlar, bizlere üslup dersi veremez. Milletin sesi olmaya devam edeceğiz!..'' ifadelerini kullandı.