Dervişoğlu’ndan Özel’e yapılan saldırıya dair açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Elif Babaoğlu'nun hayatını kaybeden dedesi Raif Babaoğlu'nun, Ahmet Hamdi Akseki Camii’ndeki cenazesine katıldı.

Dervişoğlu cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saldırıya uğramasına dair konuştu.

ÖZEL’E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Özel’i telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini hatırlatan Dervişoğlu, “Herhangi bir olumsuz durum yok ama üzgün olduğunu söyleyebilirim. Ben de en az onun kadar üzgünüm. Türkiye'de olup bitenlere baktığımızda bir kesim kendisini suç işleme imtiyazına sahip hissediyor. Asıl tehlike budur. Bu zamana kadar işlenen bütün suçlarla alakalı olarak eğer muhalefete yöneltilmiş bir itham varsa bunlar soruşturuluyor ve yargılama süreçleri yaşanıyor. Ama muhalefete yönelik herhangi bir şey varsa bunlar soruşturulmuyor, derinlemesine araştırma yapılmıyor. Dolayısıyla suç işleme eğiliminde olan bir kesim insan cezasız kalacağına dair bir intiba ediniyor” dedi.

"MUHTEMEL SENARYOLARA İŞARET ETMEKTE FAYDA VAR"

Bu durumun son derece tehlikeli olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Adaletin, hukukun işlemediği yerlerde kişilere kendi hesaplarına adalet tesis etme imtiyazı tanır gibi bir hissiyat oluşur. Türkiye’de bu yaşanıyor. Bu çirkinliklerin ortadan kaldırılması gerekir. Bütün bunların arkasında yaşama geçirilmesi muhtemel senaryolara da işaret etmekte fayda görüyorum” şeklinde konuştu.

"MUHTEREM ZATI UYARIYORUM"

Dervişoğlu şöyle devam etti:

“Daha önce de bunlar yaşandı. Cezasızlık söz konusu oluyor. Geçmiş dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na bir linç girişimi vardı. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e yönelik birtakım saldırılar söz konusu oldu. Bunların hepsi cezasız kaldı ya da beklenen cezalar verilmedi. Kişilerin siyaset yapma hakkına yönelik tecavüzler kendi içinde Anayasal bir suç barındırır. Çünkü insanlara siyaset yapma hakkını Anayasa veriyor. Siz, Anayasa’nın verdiği hakka yönelik bir saldırıda bulunursanız bu cebri fiil değildir. Hukuki süreçten ziyade Anayasa’nın kişilere tanıdığı haklara yönelik saldırılar söz konusu olursa bu konuların derinlemesine ele alınması gerekir. Milletvekillerine, siyasi partilerin genel başkanlarına, siyasi şahsiyetlere yapılan saldırıların tamamı aslında bir hak gaspına yöneliktir. Saldırıda bulunarak ‘ben sana siyaset yaptırmayacağım’ diyorsunuz. Anayasa’nın verdiği bir hakkı kısıtlamaya ya da engellemeye çalışıyorsanız burada başka bir suç oluşur. Bu düzene yönelik bir suçtur. Bu suçun bir şahsa atılmış bir tokat ya da yapılmış bir saldırı gibi değerlendirilmesi mümkün değildir. Buradan uyarıyorum. Daha önce bu kabil saldırılara uğradık. Dün de birtakım şeyler yaşandı. Milletvekillerimiz, il başkanlarımız, siyasi partilerin genel başkanları bu tarz saldırılara uğradı ve meseleler sanki sıradan suçlarmış gibi değerlendirildi. Bunlar düzene yapılan saldırılardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik saldırılardır. Türkiye’nin sosyal bir hukuk devleti olma vasfına yöneltilmiş saldırılardır. Bundan dolayı kimse ‘Suçluyu yakaladım adalete teslim ettim. Ne yapayım’ diyemez. Buradan savcıları gerçek görevlerini yapmaya davet ediyorum. Siyasetçinin, siyaset yapma hakkına tecavüz edilmesi hali, ülkeyi başka bir olumsuz sürece taşır. Bunun adı da kaos olur. Bu konuda yetkileri uyarıyorum. Hem Adalet Bakanı’nı hem İçişleri Bakanı’nı hem de Beştepe’de oturan muhterem zatı uyarıyorum”



