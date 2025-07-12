Dervişoğlu'ndan şehit ailelerine anlamlı ziyaret: Duygusal anlar yaşandı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne programı kapsamında şehit aileleri derneğini ziyaret etti.

Türkiye’nin kötü günler geçirdiğini söyleyen Dervişoğlu, “Hem şehitlerimizin ruhlarını inciten hem de ailelerin gönüllerini yaralayan süreçlerin yaşandığı günler içerisindeyiz. Ama bilmenizi istiyorum ki evlatlarınız boş yere ölmediler. Canlarını boş yere feda etmediler. Vatanın sağ olması için canlarını verdiler ve hepsi 85 milyonun avladı oldular.” dedi.

“ŞEHİTLERİN NE İÇİN CANLARINI İDRAK EDEMEYENLER ZAVALLILARDIR”

Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Dervişoğlu, “Gönüllerin incinmesinin, hatıraların zedelenmesinin kabul edilebilecek bir yanı yoktur. Bugün bu hataları işleyenler, zamanı gelecek neye sebep olduklarını idrak edeceklerdir. O gerçeklerle buluşacaklardır. Onların ne için canlarını verdiğini idrak edemeyenler, tarihi sorumluluklarının farkında olmayan ve devlet yönettiğini zanneden zavallılardır.” şeklinde konuştu.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRECEĞİZ”

Atılan adımların sadece şehitlerin ruhlarını incitmediğine işaret eden Dervişoğlu, “Bugün yaşananlar bize emanet bırakılan değerlerin çiğnenmesidir. Bu sebeple bu değerlerin korunması, şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, onların ailelerinin taşıdıkları değerlere sahip çıkılması noktasında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Kimse tereddüde düşmesin” ifadelerini kullandı.

“HUZURUNUZDA YEMİN EDİYORUM”

Hiçbir emanetin sahipsiz kalmayacağının altını çizen Dervişoğlu, “Tüm bunlar ailelerimizi büyütecektir ve güçlendirecektir. Huzurunuzda yemin ediyorum. Onların sebepsiz yere ölmediğini bu dünyaya haykıracağım. Onların hatıralarını sahipsiz bırakanların yakalarına yapışarak muhafaza edeceğim. Ve sizin sesiniz olmaya devam edeceğim.” açıklamalarında bulundu.

“BU ADIMLARIN HESABINI NEREDE SORULMASI GEREKİRSE SORACAĞIM”

Dervişoğlu, “Bu işi, evlatlarını bu vatana feda etmiş insanları istismar ederek ele almak istemiyorum. Duygulardan yararlanmak gibi bir niyetin yok. Gerçekler üzerinden konuşuyorum. Şehitlik ve gazilik müessesinin bu denli görmezden gelinip atılmış bu adımların hesabını nerede sorulması gerekirse soracağım. Bu; sokaklar, meydanlar, kürsüler, TBMM, STK’lar olur. Neresi olursa olsun sizlerin hakkını hukukunu ve şehitlerimizin hatıralarını sonuna kadar müdafaa edeceğim” dedi.

“OLUP BİTENLERİN MAĞDURUYUZ”

Tarih şuurundan yoksun insanların oluşturduğu düzenek içerisinde bir süreç sürdürüldüğünü kaydeden Dervişoğlu, “Evlatlarımızın katline sebep olan terör örgütlerinin de yol göstermesiyle bütün bunları yaşamaya geçirmeye çalışıyorlar. Biz olup bitenlerin mağduruyuz. Biz bu devleti yönetmiyorduk ki. Geçmişte alınan kararları biz almış değildik ki. Bugünkü kararları biz almadığımız gibi o dönemin faturalarını da bize ödettikleri gibi yarınların faturalarını da bize ödetmek için tetikte bekleyen insanlar var” değerlendirmesini yaptı.

“BU BATAKLIĞIN GERÇEK ADI İHANETTİR”

Dervişoğlu, “Çocuklarımızın katillerine terörist diyemeyenlerle iş birliği yaptığını söyleyenler gaflet, delalet ve hatta ihanet içindedirler. İhanet demeyin diyorlar. Böyle durumlar da gafillik de ihanettir. Devlet yöneten insanlar gafil olmazlar. Devleti yönettiğini iddia ediyorsa, gaflet bataklığına düşmüşse, bunun düştüğü bataklığın gerçek adı ihanettir. Türkiye’yi yönettiğini zannedeler ve onların ayakdaşları da benim gözümde bu statüde insanlardır.” diye ekledi.



İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, “Bütün bunlara sebep olanları Cenab-ı Allah, kahrı perişan eğlesin.” dedi.