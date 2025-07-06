Dervişoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 5 askerin şehit olması dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Son dakika... 5 askerimiz şehit oldu! Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Dervişoğlu, mesajında "Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde, pkk'lı hainler tarafından şehit edilen Mehmetçiğimiz Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama çalışmaları sırasında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.