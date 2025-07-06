Dervişoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Dervişoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde, PKK'lılar tarafından şehit edilen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama çalışmaları sırasında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 Mehmetçik'e Allah’tan rahmet, gazdan etkilenen askerlere acil şifalar diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 5 askerin şehit olması dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Son dakika... 5 askerimiz şehit oldu! Şehitlerimizin kimlikleri belli olduSon dakika... 5 askerimiz şehit oldu! Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Dervişoğlu, mesajında "Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde, pkk'lı hainler tarafından şehit edilen Mehmetçiğimiz Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama çalışmaları sırasında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

75246136-8608-4a4c-a9cc-5b27459fe412.jpg

Son Haberler
Kazakistan'da çifte bayram
Kazakistan'da çifte bayram
Türk bilim insanları geliştirdi: Bu eldiven sağlık alanında çığır açacak
Türk bilim insanları geliştirdi: Bu eldiven sağlık alanında çığır açacak
AKP'nin medya operasyonunu açıkladı! İşte ayrıntılar…
AKP'nin medya operasyonunu açıkladı! İşte ayrıntılar…
Kırkpınar'ın başpehlivanı Orhan Okulu, altın kemerini taktı
Kırkpınar'ın başpehlivanı Orhan Okulu, altın kemerini taktı
Eski abiyesi olan paraya para demiyor!Her ilden yoğun talep görüyor
Eski abiyesi olan paraya para demiyor!Her ilden yoğun talep görüyor