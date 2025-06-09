Dervişoğlu'ndan Silivri'ye ziyaret: İmamoğlu'nun kaçması Erdoğan'a yarar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ndeki siyasetçileri ziyaret etti. Dervişoğlu, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ile görüştüğünü belirtti.

"BU ZULÜM DURDURULSUN"

Ziyaret sonrası açıklama yapan İYİ Parti Dervişoğlu, yargılama sürecinde yaşanan hukuksuzlukları vurguladı. Bir an önce iddianamenin hazırlanması ve yargılanmanın hukuk çerçevesinde gerçekleşmesi yönünde çağrı yapan Dervişoğlu, "Bu zulüm durdurulsun" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN KAÇMASI ERDOĞAN'A YARAR"

Dervişoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Ekrem İmamoğlu'nu kaçma şüphesiyle tutukluyor. İmamoğlu İBB Başkanı aynı zamanda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı. Tayyip Erdoğan'ın da rakibi. Ekrem Bey'in kaçma şüphesi söz konusu olsa bu en çok Tayyip Erdoğan'ın işine yarar. 'Kaçsa da kurtulsam' diye bir temennisi vardır zaten Erdoğan'ın.

Tahliye olduktan sonra Sayın Ümit Özdağ ile inşallah yeniden Türkiye'nin meseleleriyle ilgili görüşebilme imkanı bulacağız.

Tutukluluk zaten bir haksız uygulama. Çünkü biliyorsunuz tutuklama bir tedbir. En zor şartta, en son alınacak bir tedbirdir. Bir insanın özgürlüğünden mahrum bırakılması kabul edilebilir bir durum değil.

Eğer tutuklamak için bir sistem meczupların ve delilerin peşinde koşuyorsa, bugün Silivri'de bunca akıllının tutuklanıp buraya doldurulması da doğal bir sonuçtur. Arıza sistemden kaynaklanıyor. Değişmesi gereken de sistemdir.

Ali Sukas benim kardeşimdir. Hayatının her dönemine kefilim. Ona yöneltilmiş ithamların onun üzerine yapışabilmesi ihtimali dahi yoktur. Onun karakterinden kaynaklı özelliklerini de kamuoyuyla paylaşmakta fayda görüyorum."