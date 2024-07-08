Dervişoğlu’ndan Sinan Ateş’in ailesine: Size söz veriyorum; Ya adalet yerini bulacak ya kıyamet kopacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Ziyaret sırasında Ateş Ailesi'nin hukuki sürecin sulandırılmasından duyduğu endişeler dile getirildi.

Dervişoğlu, davanın takipçisi olacaklarını ve dosyanın eninde sonunda tamamen aydınlatılacağına olan inancını paylaştı.

Müsavat ziyareti sosyal medya hesabından da paylaştı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Başkentin göbeğinde, gün ortasında, herkesin gözü önünde alçaklığın tarifte hafif kalacağı bir suikastla katledilen mevkidaşım; Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Eski Genel Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sinan Ateş’in kanlı gözyaşı dinmeyen annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç’a anlamlı ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Evimiz eviniz, ekmeğimiz ekmeğiniz, davanız davamız… Size söz veriyorum; Ya adalet yerini bulacak ya kıyamet kopacak!”